Rio Branco VN x Amazonas: preços e locais de venda de ingressos para jogo da Copa do Brasil

Torcida do Rio Branco VN, no Kleber Andrade Crédito: Foto: Henrique Montovanelli/FES

O Rio Branco VN enfrenta o Amazonas, na próxima quinta-feira, dia 20 de fevereiro, às 20h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, pela Copa do Brasil 2025. Os ingressos para o jogo único, da primeira fase, estão à venda.

Quais os locais de venda de ingressos?

Neste primeiro momento, os ingressos para a partida da Copa do Brasil poderão ser adquiridos, de forma antecipada, apenas por meio do site nossoticket.com.br. Nos próximos dias, as entradas também estarão à venda em pontos físicos em Venda Nova do Imigrante e na Grande Vitória.

Quais são os preços dos ingressos?

Os ingressos para o jogo da Copa do Brasil são comercializados aos valores de: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Na compra on-line é cobrada uma taxa de operação de R$ 4,80 (adicional ao valor da entrada inteira) e R$ 2,40 (sobre o preço da meia-entrada).

Quem tem direito à meia-entrada?

Têm direito à meia-entrada: Estudantes; Idosos com idade igual ou superior a 60 anos; Doadores de sangue; Profissionais do Magistério da rede pública e privada; Pessoas com deficiência e autistas, com os seus respectivos acompanhantes; Jornalistas e radialistas; e torcedores trajando uma camisa de qualquer clube profissional do futebol capixaba. Crianças de até dois anos de idade não pagam.

Rio Branco VN x Amazonas pela Copa do Brasil 2025