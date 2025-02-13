Rio Branco VN x Amazonas: preços e locais de venda de ingressos para jogo da Copa do Brasil

O Rio Branco VN enfrenta o Amazonas, na próxima quinta-feira, dia 20 de fevereiro, às 20h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, pela Copa do Brasil 2025. Os ingressos para o jogo único, da primeira fase, estão à venda.
Quais os locais de venda de ingressos?
Neste primeiro momento, os ingressos para a partida da Copa do Brasil poderão ser adquiridos, de forma antecipada, apenas por meio do site nossoticket.com.br. Nos próximos dias, as entradas também estarão à venda em pontos físicos em Venda Nova do Imigrante e na Grande Vitória.
Quais são os preços dos ingressos?
Os ingressos para o jogo da Copa do Brasil são comercializados aos valores de: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Na compra on-line é cobrada uma taxa de operação de R$ 4,80 (adicional ao valor da entrada inteira) e R$ 2,40 (sobre o preço da meia-entrada).
Quem tem direito à meia-entrada?
Têm direito à meia-entrada: Estudantes; Idosos com idade igual ou superior a 60 anos; Doadores de sangue; Profissionais do Magistério da rede pública e privada; Pessoas com deficiência e autistas, com os seus respectivos acompanhantes; Jornalistas e radialistas; e torcedores trajando uma camisa de qualquer clube profissional do futebol capixaba. Crianças de até dois anos de idade não pagam.
Rio Branco VN x Amazonas pela Copa do Brasil 2025
Rio Branco VN e Amazonas fazem o jogo único da primeira fase da Copa do Brasil 2025. Por estar pior posicionado no Ranking de Clubes da CBF, o time do Espírito Santo tem o mando de campo da partida. De acordo com o regulamento, quem vencer avança. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. O time que passar vai enfrentar o vencedor do confronto entre Vila Nova e Inter de Limeira, na sequência do torneio nacional.