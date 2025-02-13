Bruno Silva marca gol da vitória, mas tem suspeita de fratura na costela

Bruno Silva, do Rio Branco, sofre lesão na costela Crédito: TVE Espírito Santo

O Rio Branco venceu o Vilavelhense, por 1 a 0, conquistou a primeira vitória e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Capixaba 2025. Mas nem tudo foi motivo de comemoração para o Capa-Preta. Autor do gol, o volante Bruno Silva foi substituído no intervalo, com uma suspeita de fratura na costela.

Aos 46 minutos, do primeiro tempo, logo após marcar o gol, Bruno Silva dividiu uma bola com Rickelmi, e foi puxado pelo lateral do Vilavelhense. Na queda, o volante capa-preta foi atingido na região direita da costela. No intervalo, Bruno foi substituído por Emerson Martins e encaminhado ao hospital, onde foi avaliado.

De acordo com o médico do Rio Branco, Ricardo Azeredo, é possível que o volante tenha sofrido uma fratura na costela. No entanto, Azeredo afirma que é necessário um exame de imagem para confirmar a lesão.