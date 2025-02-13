Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Preocupação

Bruno Silva marca gol da vitória, mas tem suspeita de fratura na costela

Volante ainda será submetido a um exame de imagem para confirmar o grau da lesão

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 00:03

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

13 fev 2025 às 00:03
Bruno Silva, do Rio Branco, sofre lesão na costela
Bruno Silva, do Rio Branco, sofre lesão na costela Crédito: TVE Espírito Santo
O Rio Branco venceu o Vilavelhense, por 1 a 0, conquistou a primeira vitória e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Capixaba 2025. Mas nem tudo foi motivo de comemoração para o Capa-Preta. Autor do gol, o volante Bruno Silva foi substituído no intervalo, com uma suspeita de fratura na costela.
Aos 46 minutos, do primeiro tempo, logo após marcar o gol, Bruno Silva dividiu uma bola com Rickelmi, e foi puxado pelo lateral do Vilavelhense. Na queda, o volante capa-preta foi atingido na região direita da costela. No intervalo, Bruno foi substituído por Emerson Martins e encaminhado ao hospital, onde foi avaliado.
De acordo com o médico do Rio Branco, Ricardo Azeredo, é possível que o volante tenha sofrido uma fratura na costela. No entanto, Azeredo afirma que é necessário um exame de imagem para confirmar a lesão.
"Ele sofreu um trauma no tórax, estava sentido muita dor, tava com um pouco de falta de ar, então achamos prudente levá-lo ao hospital para ser submetido a uma avaliação. É sim uma possível fratura de costela, mas não dá para diagnosticar ainda, sem um exame de imagem", esclareceu o médico.

Veja Também

Rio Branco vence o Vilavelhense e deixa a zona da degola no Capixabão

Rodrigo Fonseca é o novo treinador do Rio Branco

Copa Espírito Santo 2025 deve ter início na segunda quinzena de abril

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Futebol Capixaba Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados