Rodrigo Fonseca é o novo treinador do Rio Branco

O Rio Branco anunciou na tarde desta quarta-feira (12) o novo treinador para a sequência do Capixabão, Copa do Brasil, Copa ES e série D, o experiente técnico é oficializado e chega ao Brancão para a sequência da temporada.
Rodrigo estava Campinense, da Paraíba, mas foi demitido neste domingo, após a goleada sofrida para ao Botafogo-PB, no clássico. O novo profissional chega com ao Capa-Preta com a missão de evitar o rebaixamento no Campeonato Capixaba.
Essa será a terceira passagem do treinador pelo futebol capixaba. Em 2019 e 2020, dirigiu o Vitória-ES, na Copa Espírito Santo, Campeonato Capixaba, Copa do Brasil e na Série D. Em 2021, trabalhou no Estrela do Norte, em cinco jogos no Estadual. Já em 2023, Rodrigo Fonseca assumiu a Desportiva Ferroviária, em um momento delicado, livrou o time do rebaixamento e classificou para as quartas de final do Capixaba.
Próximo jogo
Na zona de rebaixamento e ainda sem vencer no Campeonato Capixaba 2025, o Rio Branco-ES volta a campo nesta quarta-feira. Às 21h, o Capa-Preta enfrenta o Vilavelhense, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Brancão precisa da vitória, no confronto direto contra o Vila, para sair do Z-2.