Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capa-Preta

Rodrigo Fonseca é o novo treinador do Rio Branco

Treinador chega com a missão de livrar o Capa-Preta do rebaixamento no Campeonato Capixaba

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 15:02

Redação de A Gazeta

Rodrigo Fonseca é o novo treinador do Rio Branco Crédito: Divulgação: Rio Branco
O Rio Branco anunciou na tarde desta quarta-feira (12) o novo treinador para a sequência do Capixabão, Copa do Brasil, Copa ES e série D, o experiente técnico é oficializado e chega ao Brancão para a sequência da temporada. 
Rodrigo estava Campinense, da Paraíba, mas foi demitido neste domingo, após a goleada sofrida para ao Botafogo-PB, no clássico. O novo profissional chega com ao Capa-Preta com a missão de evitar o rebaixamento no Campeonato Capixaba.
Essa será a terceira passagem do treinador pelo futebol capixaba. Em 2019 e 2020, dirigiu o Vitória-ES, na Copa Espírito Santo, Campeonato Capixaba, Copa do Brasil e na Série D. Em 2021, trabalhou no Estrela do Norte, em cinco jogos no Estadual. Já em 2023, Rodrigo Fonseca assumiu a Desportiva Ferroviária, em um momento delicado, livrou o time do rebaixamento e classificou para as quartas de final do Capixaba.

Próximo jogo

Na zona de rebaixamento e ainda sem vencer no Campeonato Capixaba 2025, o Rio Branco-ES volta a campo nesta quarta-feira. Às 21h, o Capa-Preta enfrenta o Vilavelhense, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Brancão precisa da vitória, no confronto direto contra o Vila, para sair do Z-2.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados