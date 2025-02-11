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Serra FC promove ação de doação de sangue no Hemoes, em Vitória

A iniciativa faz parte de uma parceria entre o clube e o banco de sangue, visando incentivar mais pessoas a participarem dessa causa nobre

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 16:39

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

11 fev 2025 às 16:39
Jogadores do Serra que fizeram doação de sangue no Hemoes
Jogadores do Serra que fizeram doação de sangue no Hemoes Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta terça-feira (11), os jogadores do time sub-20 do Serra demonstraram espírito de solidariedade ao se unirem para doar sangue no Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes). A iniciativa faz parte de uma parceria entre o clube e o banco de sangue, visando incentivar mais pessoas a participarem dessa causa nobre.
Entre os atletas que participaram da ação, o lateral-direito Kauhan Schneider destacou a importância do gesto. "Foi tranquilo doar. A intenção é ajudar sempre o próximo, independente de quem vai receber. Fico feliz em saber que contribuí para alguém melhorar, ficar bem", afirmou o jogador.
Lateral direito Kauhan Schneider
Lateral direito Kauhan Schneider Crédito: Caio Vasconcelos
A campanha do Serra FC busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, um ato simples que pode salvar até quatro vidas. O clube reforça o convite para que torcedores e demais cidadãos também participem, ajudando a manter os estoques do Hemoes abastecidos.

Quem pode doar?

  • Para ser um doador de sangue, é necessário atender a alguns requisitos básicos:

  • Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis)
  • Apresentar um documento oficial com foto
  • Pesar acima de 50 kg
  • Estar em boas condições de saúde
  • Evitar alimentos gordurosos antes da doação e manter-se bem hidratado
  • Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores
A doação de sangue é rápida, segura e pode fazer toda a diferença na vida de quem precisa. Para mais informações sobre horários e locais de doação, entre em contato com o Hemoes.

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