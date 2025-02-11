Serra FC promove ação de doação de sangue no Hemoes, em Vitória

Jogadores do Serra que fizeram doação de sangue no Hemoes Crédito: Ricardo Medeiros

Nesta terça-feira (11), os jogadores do time sub-20 do Serra demonstraram espírito de solidariedade ao se unirem para doar sangue no Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes). A iniciativa faz parte de uma parceria entre o clube e o banco de sangue, visando incentivar mais pessoas a participarem dessa causa nobre.

Entre os atletas que participaram da ação, o lateral-direito Kauhan Schneider destacou a importância do gesto. "Foi tranquilo doar. A intenção é ajudar sempre o próximo, independente de quem vai receber. Fico feliz em saber que contribuí para alguém melhorar, ficar bem", afirmou o jogador.

Lateral direito Kauhan Schneider Crédito: Caio Vasconcelos

A campanha do Serra FC busca conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, um ato simples que pode salvar até quatro vidas. O clube reforça o convite para que torcedores e demais cidadãos também participem, ajudando a manter os estoques do Hemoes abastecidos.

Quem pode doar?

Para ser um doador de sangue, é necessário atender a alguns requisitos básicos:





Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis)



Apresentar um documento oficial com foto



Pesar acima de 50 kg



Estar em boas condições de saúde



Evitar alimentos gordurosos antes da doação e manter-se bem hidratado



Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores

