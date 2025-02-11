Rio Branco adiou demissão de Colbachini por falta de convicção da SAF

Renato Antunes, CEO da SAF do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló / Rio Branco

Por Tiago Taam

O Rio Branco anunciou a demissão do técnico Ricardo Colbachini, na tarde deste domingo, por meio das redes sociais. O empate com o Vitória, a colocação na zona de rebaixamento do Campeonato Capixaba e a goleada sofrida para o Goiás, pela Copa Verde, colocaram um fim na curta passagem do treinador pelo clube. O CEO da SAF, Renato Antunes, revelou que o treinador poderia seguir no comando do Capa-Preta, se obtivesse êxito nos dois últimos jogos e recuperasse a confiança do elenco.

Após sete jogos no comando do Rio Branco, Ricardo Colbachini passou longe de ter um início positivo no cargo. Em cinco partidas no Estadual e duas na Copa Verde, foram duas derrotas, quatro empates e apenas uma vitória. Ao todo, a equipe sofreu dez gols, enquanto marcou apenas quatro vezes.

Na quinta partida de Colbachini no cargo, em empate de 0 a 0, contra o xará Rio Branco VN, a torcida capa-preta aumentou os protestos pela demissão do técnico. Além dos resultados ruins, o Rio Branco-ES teria uma semana de preparação com foco máximo para o clássico contra o Vitória, que seria interrompido pela partida contra o Goiás, de preocupação secundária, na quinta-feira, pela Copa Verde.

Apesar da priorização do Estadual, idealização feita pela SAF Capa-Preta, o CEO Renato Antunes manteve o técnico Ricardo Colbachini por dois motivos: falta de convicção e aposta em 'mudança de ânimo', caso fosse conquistado um triunfo em uma das duas partidas.

"Não tínhamos a convicção de que a troca era o movimento correto. Se ele volta de lá com uma classificação e uma vitória contra o Goiás, certamente a gente não estaria aqui. A gente entende que o nosso maior problema é a confiança. Com duas vitórias como essa, a gente iria conseguir recuperar o que falta. A comissão técnica que aqui estava e os jogadores que aqui estão, eles são capazes de entregar os nossos objetivos. A gente sabe disso", disse Renato Antunes ao ge.globo.

Sendo assim, diante das últimas chances para Colbachini, o Brancão sofreu uma goleada de 6 a 0 para o Goiás e foi eliminado nas oitavas de final da Copa Verde. Devido à importância secundária concedida ao torneio regional, o então comandante foi mantido para o clássico, válido pelo Campeonato Capixaba. Neste domingo, no estádio Kleber Andrade, o Rio Branco-ES apenas empatou, em 1 a 1, contra o Vitória-ES, o que decretou a demissão de Ricardo, que 'não passou pelo teste final'.