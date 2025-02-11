CEO do Rio Branco explica montagem de elenco e garante confiança na equipe

Renato Antunes, CEO da SAF do Rio Branco Crédito: Vinícius Lima

Em situação delicada no Campeonato Capixaba, o CEO da SAF do Rio Branco, Renato Antunes, concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (10) e falou sobre diversos temas que dizem a respeito ao atual momento e ao planejamento do clube para 2025.

Entre os temas abordados, foi falado sobre o desligamento do, até então, técnico capa-preta Ricardo Colbachini , sobre o novo treinador que vem para assumir a responsabilidade no restante do Estadual e, sobretudo, acerca da montagem de elenco e como foram pensadas as contratações e renovações de contrato para a temporada.

"Para montar um elenco, existem várias características técnicas, físicas e mentais que a gente busca. Eu não consigo jogar só com jogadores de 35 anos, experientes, rodados, e eu não consigo jogar só com garotos de 19, 20, 21 anos, por exemplo. Então a gente procura manter uma média de idade e até de altura saudável para um time titular projetado. A formatação do elenco ela existe baseada nessa mescla do que a gente acredita que é o ideal para todas as competições", disse o CEO.

Durante a resposta, Renato ainda citou dois exemplos de jogadores com características e contextos distintos: o atacante Ricardinho, atleta de 35 anos que veio do Sheriff-MOL e maior investimento do clube para a temporada, mas que ainda não conseguiu vestir a camisa do Rio Branco por mais de 20 minutos por problemas físicos; e o de Breno Melo, meia de 19 anos que veio da base do Grêmio, foi titular no empate contra o Vitória e é uma promessa do futebol brasileiro.

Processo de avaliação e contratação

"A gente analisou 300 jogadores, por baixo, e não teve nenhum jogador que veio que a gente viu menos de 3 horas de jogo. A gente tem um departamento de saúde e performance que participa do processo de contratação. Ele faz a análise histórica e a gente pede exame físico dos atletas antes deles virem. A comissão técnica pede referência de todos os atletas, e nenhum vem para o Rio Branco com menos de três referências de jogadores ou treinadores que tenha trabalhado com esses caras em menos de 24 meses", disse Renato Antunes, dando exemplos de como funciona o processo de contratação de novos jogadores.

O mandatário concluiu ainda que todos os profissionais de futebol e áreas adjacentes participam deste processo, e confia na sua equipe, nas decisões que tomaram e no plantel que formou. Renato também reconhece o mau momento do clube, mas dispensou a possibilidade de desligamento de jogadores, mas sim, confirmou que chegarão mais peças para reforçar ainda mais o elenco e ajudar o clube a sair das condições atuais.

"A gente entendeu que esse elenco é o que vai atingir os nossos objetivos. Eu sinto que ele ainda não entregou 30% do que pode entregar, e vão chegar mais jogadores para nos ajudar" Ricardo Antunes - CEO da SAF do Rio Branco

Disputa com outros mercados

Outro ponto levantado pelo CEO foi o nível de competição no futebol capixaba, e como é desafiador um clube do Espírito Santo se tornar mais atrativos para grandes atletas do que times de outros estados com mercados mais consolidados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

"Existe uma dificuldade muito grande que todos os times do futebol capixaba passam para elevar o nível do elenco que é por conta do nível competitivo. Eu brigo com o Campeonato Carioca para trazer um atleta e, na maioria das vezes, eu perco. Porque ele prefere jogar contra o Flamengo e Botafogo a vir jogar aqui, porque ele acha que aquilo ali pode mudar a vida dele em apenas um jogo. Eu posso pagar o dobro do que o outro time e muitas vezes eu vou perder. Então isso é um ponto importante de entender também, que a gente sempre tenta fazer o máximo com os recursos disponíveis e com as possibilidades", explicou.

Próximos jogos e situação na tabela

Depois do empate diante do Vitória por 1 a 1, o Rio Branco permaneceu na zona de rebaixamento com apenas 4 pontos em 15 disputados até aqui. Na próxima rodada recebe o Vilavelhense no Kleber Andrade, na próxima quarta-feira (12), em um confronto direto na parte de baixo da tabela. Um vitória e, a depender dos resultados de outros jogos, o Brancão pode subir até três posições na tabela.