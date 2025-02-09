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Rio Branco demite o técnico Ricardo Colbachini após mais um jogo sem vencer

Treinador que foi anunciado pelo clube em agosto de 2024, não resistiu à sequência de resultados ruins no Capixabão

Publicado em 09 de Fevereiro de 2025 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2025 às 19:03
Ricardo Colbachini em entrevista coletiva
Ricardo Colbachini em entrevista coletiva Crédito: Wagner Chaló/ Rio Branco
Ricardo Colbachini não é mais técnico do Rio Branco. Em comunicado oficial em suas redes sociais no início da noite deste domingo (9), o clube capa-preta informou que o treinador deixa o comando do clube. O Brancão ainda não venceu no Campeonato Capixaba e segue na zona de rebaixamento, ocupando a penúltima posição na tabela.
"O Rio Branco informa que o treinador Ricardo Colbachini não comanda mais o elenco capa-preta. Agradecemos os serviços prestados pelo profissional e desejamos sucesso na sequência da carreira", relatou o comunicado do clube. 
Em poucos meses de trabalho, Colbachini não conseguiu obter os resultados esperados pelo clube que está em uma temporada cercada por expectativas. O técnico gaúcho acumulou 7 jogos oficiais à frente do clube, sendo dois pela Copa Verde com um triunfo sobre o Vitória e uma goleada sofrida por 6 a 0 para o Goiás, e outros 5 jogos pelo Capixabão, com quatro empates e uma derrota. 
Além dos resultados ruins, pesaram contra Colbachini o desempenho ruim dentro de campo. Para um elenco que foi muito renovado com as contratações de jogadores com bagagem no futebol brasileiro, e em um ano que o clube tem calendário cheio e está cercado de expectativas, a performance está bem abaixo do esperado. 
O Rio Branco ainda não anunciou quem será o próximo treinador, mas corre contra o tempo já que tem partidas decisivas já nesta semana.

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