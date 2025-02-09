Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise?

Carbonieri pede desculpas aos torcedores pela má fase do Rio Branco

Capa-Preta não tem apresentado um o bom futebol, segue sem vencer no Capixabão e permanece na zona do rebaixamento

Publicado em 09 de Fevereiro de 2025 às 17:52

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

09 fev 2025 às 17:52
Gustavo Carbonieri, zagueiro e capitão do Rio Branco
Gustavo Carbonieri, zagueiro e capitão do Rio Branco Crédito: Vinicius Lima
O Rio Branco segue sem vencer no Campeonato Capixaba 2025. Até o momento, são quatro empates e uma derrota em cinco partidas, deixando o time para a zona de rebaixamento, na penúltima colocação do torneio.
Após mais um empate neste domingo (9), no clássico contra o Vitória, e na partida seguinte ao sonoro 6 a 0 que sofreu do Goiás pela Copa Verde, Gustavo Carbonieri, zagueiro e capitão do Capa-Preta, concedeu uma entrevista coletiva após a partida para falar sobre a fase ruim que o time está passando e se desculpar com o torcedor.
“Primeiramente gostaria de pedir desculpas. A gente sabe que não está entregando o que todo mundo esperava, até nós mesmos. É um momento difícil, mas cabe a nós, os jogadores, a comissão, a diretoria, nós que estamos nos colocando na situação, trabalhar”, disse o defensor.
O Rio Branco volta a campo na próxima quarta-feira (12), no Kleber Andrade, onde fará confronto direto com o Vilavelhense, na parte de baixo da tabela. E Gustavo também falou sobre as expectativas para este jogo e para o restante da temporada.
“Agora é levantar a cabeça e trabalhar, porque quarta-feira já tem outro jogo para a gente buscar essa vitória. Temos que mudar a postura, e a gente tem ainda um jogo a menos. Nós temos quatro partidas ainda para fazer, sabemos que nada está perdido, uma vitória nos coloca numa situação de classificação, a gente tem que buscar jogar o jogo e vencer para sair dessa situação”, completou.
O Capa-Preta tem um jogo a menos em comparação com seus rivais da metade inferior da tabela, por conta do jogo adiado contra o Real Noroeste em função do embate pela Copa Verde com o Goiás.

Veja Também

Desportiva é líder, mas mantém os pés no chão para o resto do campeonato

Rio Branco empata mais uma e segue sem vencer no Capixabão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cafu estrela campanha do "Seleções Méqui"
McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa
Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados