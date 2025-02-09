Carbonieri pede desculpas aos torcedores pela má fase do Rio Branco

Gustavo Carbonieri, zagueiro e capitão do Rio Branco Crédito: Vinicius Lima

O Rio Branco segue sem vencer no Campeonato Capixaba 2025. Até o momento, são quatro empates e uma derrota em cinco partidas, deixando o time para a zona de rebaixamento, na penúltima colocação do torneio.

“Primeiramente gostaria de pedir desculpas. A gente sabe que não está entregando o que todo mundo esperava, até nós mesmos. É um momento difícil, mas cabe a nós, os jogadores, a comissão, a diretoria, nós que estamos nos colocando na situação, trabalhar”, disse o defensor.

O Rio Branco volta a campo na próxima quarta-feira (12), no Kleber Andrade, onde fará confronto direto com o Vilavelhense, na parte de baixo da tabela. E Gustavo também falou sobre as expectativas para este jogo e para o restante da temporada.

“Agora é levantar a cabeça e trabalhar, porque quarta-feira já tem outro jogo para a gente buscar essa vitória. Temos que mudar a postura, e a gente tem ainda um jogo a menos. Nós temos quatro partidas ainda para fazer, sabemos que nada está perdido, uma vitória nos coloca numa situação de classificação, a gente tem que buscar jogar o jogo e vencer para sair dessa situação”, completou.