Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vale vaga na série D

Copa Espírito Santo 2025 deve ter início na segunda quinzena de abril

Quatorze times participaram da primeira reunião

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2025 às 10:51
Desportiva Ferroviária e Rio Branco-ES participaram da primeira reunião da Copa Espírito Santo 2025 Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Representantes da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) e de 14 clubes realizaram, na última semana, a primeira reunião do Conselho Arbitral da Copa Espírito Santo 2025. A competição estadual está prevista para ter início em 19 de abril e ir até o fim de julho.
Neste primeiro encontro, realizado por videoconferência, Capixaba, CTE/Colatina, Desportiva Ferroviária, Linhares FC, Nova Venécia, Pinheiros-ES, Porto Vitória, Real Noroeste, Rio Branco VN, Rio Branco-ES, Sport-ES, Serra, Vilavelhense e Vitória-ES foram os times que participaram.
Além do período de realização do torneio, na reunião também foram discutidos questões em relação às praças esportivas. Foi definido que, na primeira fase, a exigência é que o estádio tenha capacidade mínima para 1 mil torcedores. No mata-mata, a entidade vai exigir pelo menos 2 mil lugares e, na final, 3 mil.
Segundo a FES, os clubes têm até 21 de fevereiro para confirmarem participação, mediante termo de compromisso. Aqueles que não possuem estádio próprio também precisam apresentar um termo de cessão de estádio, documento que comprova que o clube tem acordo para utilização da praça esportiva informada por ele.
Uma nova reunião do Conselho Arbitral está marcada para 25 de fevereiro, para definição da fórmula de disputa. A entidade planeja publicar a tabela e o regulamento no dia 06 de março.

Vagas para competições nacionais e regionais

O futuro campeão da Copa Espírito Santo 2025 se classifica para a Série D do Campeonato Brasileiro 2026. Além disso, a Copa ES pode ofertar vaga para a Copa Verde, destinada ao vice-campeão, o que ainda depende de confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

FES garante uso do VAR Light nas fases decisivas

A Federação de Futebol (FES) garantiu que a Copa Espírito Santo vai contar novamente com o VAR Light (árbitro de vídeo), pelo menos nas fases semifinais e finais.
VAR Light Crédito: Foto: Henrique Montovanelli/FES
Texto feito por Sidney Magno.

Veja Também

Kleber Andrade recebe inspeção da Fifa para ser CT na Copa do Mundo Feminina

Vasco vai jogar no Kleber Andrade pela 1ª fase da Copa do Brasil

Ferj marca reunião com clubes após queixas sobre bola do Carioca e gramados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados