Copa Espírito Santo 2025 deve ter início na segunda quinzena de abril

Desportiva Ferroviária e Rio Branco-ES participaram da primeira reunião da Copa Espírito Santo 2025 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Representantes da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) e de 14 clubes realizaram, na última semana, a primeira reunião do Conselho Arbitral da Copa Espírito Santo 2025. A competição estadual está prevista para ter início em 19 de abril e ir até o fim de julho.

Neste primeiro encontro, realizado por videoconferência, Capixaba, CTE/Colatina, Desportiva Ferroviária, Linhares FC, Nova Venécia, Pinheiros-ES, Porto Vitória, Real Noroeste, Rio Branco VN, Rio Branco-ES, Sport-ES, Serra, Vilavelhense e Vitória-ES foram os times que participaram.

Além do período de realização do torneio, na reunião também foram discutidos questões em relação às praças esportivas. Foi definido que, na primeira fase, a exigência é que o estádio tenha capacidade mínima para 1 mil torcedores. No mata-mata, a entidade vai exigir pelo menos 2 mil lugares e, na final, 3 mil.

Segundo a FES, os clubes têm até 21 de fevereiro para confirmarem participação, mediante termo de compromisso. Aqueles que não possuem estádio próprio também precisam apresentar um termo de cessão de estádio, documento que comprova que o clube tem acordo para utilização da praça esportiva informada por ele.

Uma nova reunião do Conselho Arbitral está marcada para 25 de fevereiro, para definição da fórmula de disputa. A entidade planeja publicar a tabela e o regulamento no dia 06 de março.

Vagas para competições nacionais e regionais

O futuro campeão da Copa Espírito Santo 2025 se classifica para a Série D do Campeonato Brasileiro 2026. Além disso, a Copa ES pode ofertar vaga para a Copa Verde, destinada ao vice-campeão, o que ainda depende de confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

FES garante uso do VAR Light nas fases decisivas

A Federação de Futebol (FES) garantiu que a Copa Espírito Santo vai contar novamente com o VAR Light (árbitro de vídeo), pelo menos nas fases semifinais e finais.

VAR Light Crédito: Foto: Henrique Montovanelli/FES