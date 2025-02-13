Rio Branco vence o Vilavelhense e deixa a zona da degola no Capixabão

Rio Branco vence o Vilavelhense pelo Capixabão Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

O Rio Branco venceu a primeira no Campeonato Capixaba 2025. Nesta quinta-feira (12), o Capa-Preta bateu o Vilavelhense por 1 a 0, em confronto direto na parte baixa da tabela, no Estádio Kleber Andrade, em jogo válido pela sétima rodada do Capixabão.

Vivendo uma fase conturbada, o Capa-Preta teve o seu novo técnico Rodrigo Fonseca à beira do gramado estreando, e atingiu o objetivo claro de conquistar os três pontos dentro de casa. Agora, o Brancão saiu da zona de rebaixamento e está na sexta colocação, com 7 pontos.

O Jogo

O Rio Branco pouco criou no começo da primeira etapa, e viu o Vilavelhense dominar as ações ofensivas nos primeiros 15 minutos de jogo. Porém, impôs o seu ritmo e começou a pressionar a equipe canela-verde, apostando em uma troca de passes rápidas e em um jogo mais veloz. A primeira grande chance veio com Diego Fernandes, que recebeu sozinho na pequena área depois de Matheus Costa invadir pelo lado direito e tocar no centroavante, que furou e perdeu a chance de finalizar com o gol aberto.

Depois disso, o Rio Branco manteve a posse de bola, mas a partida ficou morosa. A única vez que o goleiro do Vilavelhense trabalhou foi ao afastar o cruzamento com perigo vindo dos pés do Maranhão, quando tirou a bola do destino que seria o Matheus Costa na ponta direita. Logo em seguida, João Firmino respondeu e partiu em velocidade depois de uma bola recuperada no círculo central. O meia do Vila invadiu a área, chutou no canto, mas André Luiz fez uma boa defesa.

Já no fim do primeiro tempo, Bruno Silva apareceu na área e cabeceou para o fundo do gol, porém foi anulado por impedimento. Na jogada seguinte, depois de um escanteio, mais uma vez o camisa 8 subiu, testou, estufou as redes e, desta vez, valeu o gol. 1 a 0 Rio Branco.

O Rio Branco voltou para a segunda etapa com o mesmo ritmo intenso que terminou a primeira, postura diferente do que o torcedor estava habituado a ver na temporada. Durante o comando de Colbachini, em muitas partidas o time visivelmente caía de rendimento no segundo tempo, e cedia à pressão adversária.

O Rio Branco mais uma vez teve as melhores chances, em três chutes de fora da área. O primeiro foi de Emerson Martins, que passou beijando a trave direita; depois, Felipe Pará chutou sobre o gol e, por fim, Júnior Dindê também arriscou e passou perto da trave esquerda do Vilavelhense.

Por fim, Matheus Costa teve uma grande chance na ponta direita, onde limpou o zagueiro e chutou para fora.

Crítica à diretoria

Torcida do Rio Branco protestou contra dirigente responsável pela montagem do elenco Crédito: Vinicius Lima/A Gazeta

Mesmo depois da queda de Ricardo Colbachini, demissão que a torcida capa-preta ansiava por acontecer, as cobranças à diretoria do Rio Branco continuam. No jogo desta quinta-feira, uma faixa escrito “Fora Lobo” foi estendida na arquibancada.