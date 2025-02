Em busca do sonho

Rio Branco-VN ciente do desafio, mas sonha com classificação na Copa do Brasil

Leomir Constanço, técnico do Polenteiro, admite o favoritismo do Amazonas mas acredita na seu time

Rio Branco VN, pelo Capixabão. (Pablo Silva)

O Rio Branco VN joga a partida mais importante da temporada às 20h desta quinta-feira (20), onde enfrenta o Amazonas no Kleber Andrade pela primeira fase da Copa do Brasil. Em segundo no Campeonato Capixaba, o Tricolor Polenteiro faz um brilhante temporada e enxerga o duelo pela competição que mais paga no futebol nacional como o principal do ano, mesmo reconhecendo que o grande favoritismo está do lado do clube nortista.

O confronto de "mata", onde o vencedor de um único duelo avança para a próxima fase, é uma oportunidade para o Rio Branco VN conquistar um resultado histórico e bater um time de segunda divisão de Campeonato Brasileiro.

O Amazonas está em um patamar diferente do nosso, tanto financeiro, como de competição. A gente sabe que é um jogo muito difícil, mas o futebol é apaixonante por isso. Muitas vezes ele pode nos trazer resultados fora da lógica Leomir Constânço • Técnico do Rio Branco VN

Diferente dos últimos anos, quando o visitante jogava pelo empate, para esta edição o regulamento mudou. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. A mudança foi bem vista pelo técnico do Rio Branco VN, e Leomir assumiu que o Brancão Polenteiro está se preparando para uma eventual disputa de penalidades. "A mudança no regulamento aumenta as chances. Mas estamos trabalhando para levar o jogo no tempo normal. Porém, treinamos bastante as penalidades para que, se for necessário, a gente consiga a classificação", declarou o treinador

O comandante também falou sobre o peso do torneio e a importância dele para o time de Venda Nova do Imigrante. "Talvez, esse seja o jogo mais importante do ano. Vamos tentar trazer esse resultado que vai ser bom, não só pro clube, mas também para os atletas, em termos de visibilidade e valorização financeira. Então, sim, estamos preparados mentalmente e fisicamente. Nosso elenco está 100%, tirando o Pedro (Freitas, goleiro), que teve essa lesão no maxilar, mas a gente está com o elenco 100% para essa partida", disse o Leomir.

Canário: capitão e artilheiro polenteiro

Principal nome da história recente do Rio Branco VN, o volante Canário vive o seu melhor início de temporada da carreira. O capitão do Brancão Polenteiro está preparado para novamente defender o clube em mais uma edição da Copa do Brasil e, hoje, está na artilharia do Estadual 2025, com quatro gols, marcando um golaço contra a líder Desportiva Ferroviária no último jogo do clube.

"Sem dúvidas esse ano de 2025 tem sido meu melhor início. Graças a Deus estou muito feliz pelo momento que estou vivendo e pelos gols, fruto de um trabalho coletivo tanto dos meus companheiros como comissão e diretoria. Formamos um grupo muito forte, competitivo e em um ambiente muito bom que faz toda diferença.

Canário, de 29 anos, começou a carreira profissional, em 2015, no Ipatinga, e passou por Social e Tupynambás, antes da primeira das seis passagens pelo Rio Branco VN. O volante também defendeu o Rio Branco-ES, Serra, Estrela do Norte, Castelo e Porto Vitória, no futebol do Espírito Santo.

Gol do Canário contra a Desportiva, pelo Capixabão. (Pablo Silva)

Fim da invencibilidade

O Rio Branco VN perdeu a sua invencibilidade na temporada 2025, quando foi derrotado, de virada, pela Desportiva Ferroviária, no domingo (16) às 10h30, pela penúltima rodada do Campeonato Capixaba. Leomir Constanço garantiu que o resultado não traz um impacto negativo para o time que se prepara para enfrentar o Amazonas.

"Apesar do resultado, a cabeça está boa. Tanto a minha como as dos atletas. Deixei eles bem tranquilos quanto ao resultado de ontem. É claro que tivemos alguns erros que culminaram no resultado final, mas isso aí é questão de ajuste. Estamos no caminho certo. Tínhamos metas e graças a Deus eles estão cumprindo. Então, acredito que o resultado não tem muito impacto e chegamos muito fortes para a partida da Copa do Brasil", declarou o treinador, em entrevista ao ge.globo.

