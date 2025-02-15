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Futebol capixaba

Fique de olho na 8ª rodada do Capixabão e saiba onde comprar os ingressos

A penúltima rodada do Estadual começa neste sábado (15); veja onde é possível comprar os ingressos para assistir ao seu time do coração

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 09:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2025 às 09:16
Estádio Estadual Kleber Andrade
Estádio Estadual Kleber Andrade Crédito: Giovani Pagotto/Governo do ES
A oitava e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Capixaba 2025 começa neste sábado (15), com duelos que já podem definir precocemente quem avança para a fase de mata-matas. Veja quais serão os jogos da final de semana e onde comprar ingressos para torcer nas arquibancadas pelo seu time do coração.

Capixaba x Rio Branco

Os clubes se enfrentam no Estádio Kleber Andrade neste sábado (15), às 17h, e abrem a sétima rodada. O Rio Branco vem de triunfo sobre o Vilavelhense por 1 a 0, enquanto o Capixaba também venceu o Vitória, por 2 a 1.
  • Ingresso: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)
  • Direito a meia-entrada: Mulheres levando 1kg de alimento, estudantes, idosos e doadores de sangue.
  • Gratuidade: Crianças até 12 anos
  • Venda: Loja Baú do Cabeleira (Itapuã, Vila Velha), sexta e sábado; Bilheteria do Estádio Kléber Andrade, a partir das 15h de sábado, até o fim do 1º tempo.

Desportiva x Rio Branco VN

Os clubes se enfrentam no estádio Engenheiro Araripe neste domingo (16), jogo entre líder e vice-líder, às 10h30. A Desportiva vem de trinfo sobre o Porto Vitória por 3 a 0, enquanto o Rio Branco VN também venceu o Nova Venécia, por 2 a 0.
  • Ingresso: R$ 20 (todos pagam meia)
  • Gratuidade: Mulheres, crianças até 12 anos e PCD
  • Venda: pelo site; Posto Oásis (Jardim América, Cariacica), Petlândia (Cobilândia, Vila Velha) e Ademar Cunha (Vila Velha e Cariacica), até sábado; e na bilheteria do Engenheiro Araripe no dia do jogo.

Nova Venécia x Real Noroeste

Os clubes se enfrentam no Estádio Zenor Pedrosa neste domingo (16), às 16h. O Real Noroeste vem de empate com o Jaguaré por 1 a 1, enquanto o Nova Venécia perdeu para o Rio Branco VN.
  • Ingresso: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
  • Gratuidade: Crianças até 10 anos
  • Venda: Loja do Leão e Boroto Calçados e na bilheteria do estádio no dia do jogo

Porto Vitória x Vilavelhense

Os clubes se enfrentam no Estádio Kleber Andrade nesta segunda-feira (17), às 19h. O Porto vem de derrota para a Desportiva, enquanto o Vilavelhense perdeu para o Rio Branco.
  • Ingresso: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
  • Direito a meia-entrada: Mulheres
  • Gratuidade: Crianças até 12 anos
  • Venda: on-line pelo site e na bilheteria do estádio no dia do jogo

Jaguaré x Vitória

Os clubes se enfrentam no estádio Conilon nesta terça-feira (18), às 19h. O jaguaré vem de empate com o Real Noroeste, enquanto o Vitória perdeu para o Capixaba.
  • Ingresso: R$ 20 (valor único)
  • Venda: Na bilheteria do estádio no dia do jogo

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