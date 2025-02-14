Desportiva vence o Porto por 3 a 0 e segue na liderança do Capixabão

João Guilherme faz mais um gol e é o artilheiro grená no Capixabão 2025 Crédito: Alessandro Junior / Núcleo Desporte

A Desportiva Ferroviária venceu mais uma e segue na liderança do Campeonato Capixaba 2025. Na noite desta quinta-feira, bateu o Porto Vitória por 3 a 0 no Kleber Andrade, jogo válido pela sétima rodada do Estadual. Com o melhor ataque e melhor defesa da competição, Rodrigo César colocou o time para frente e não tomou conhecimento do Porto, que vive mau momento na temporada. Alex Galo, João Guilherme e Vinicius Baiano balançaram as redes e foram os heróis grenás.

Sobre o jogo

A Desportiva pressionou desde o primeiro minuto de jogo, impondo um ritmo intenso e não permitindo o Porto jogar, controlando a posse de bola ou atacando com muito perigo. O Verdão não suportou por muito tempo a pressão grená. Aos 18 minutos, depois de ótimo passe por cima de Zé Gatinh, João Guilherme recebeu, arrastou pela ponta esquerda, invadiu a area e foi atingido por Willian Rocha, deu um carrinho e o juiz marcou pênalti. Na marca da cal, Alex Galo cobrou com frieza e cavou para cima do goleiro Aydhan. A Desportiva faz 1 a 0 no Kleber Andrade.

O Verdão não suportou por muito tempo a pressão grená. Aos 18 minutos, depois de ótimo passe por cima de Zé Gatinh, João Guilherme recebeu, arrastou pela ponta esquerda, invadiu a area e foi atingido por Willian Rocha, deu um carrinho e o juiz marcou pênalti. Na marca da cal, Alex Galo cobrou com frieza e cavou para cima de Aydhan. A Desportiva faz 1 a 0 no Kleber Andrade.

O 2 a 0 veio em mais um brilhante passe de Zé Gatinha. A Locomotiva roubou a bola na intermediária do campo de defesa, trocou passes rapidamente e, de novo, o camisa 10 encontrou João Guilherme passando. O centro-avante carregou e tirou com categoria do goleiro do Porto para ampliar o placar.

Na volta para o segundo tempo, a tônica do jogo se manteve o mesma. A Desportiva seguiu comandando as ações e chegou ao terceiro gol, em uma pintura de Vinicius Baiano. Mais uma vez, a Locomotiva recuperou a bola no meio-campo, acionou um contra ataque com triangulação rápida pela ponta direita, até que chegou nos pés do camisa 11 na entrada da grande área. De chapa, o atacante marcou um golaço para sacramentar o ótimo momento que vive a Desportiva Ferroviária.

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