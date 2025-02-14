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Porto Vitória demite o técnico Fábio Brostel após derrota para Desportiva

O treinador campeão da Copa ES 2024 não resistiu aos maus resultados no Campeonato Capixaba 2025

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2025 às 16:59
Fábio Brostel, ex-técnico do Porto Vitória
Fábio Brostel, ex-técnico do Porto Vitória Crédito: Porto Vitória EC
Fábio Brostel não resistiu aos maus resultados no Campeonato Capixaba 2025 e não é mais o treinador do Porto Vitória. Na tarde desta sexta-feira, o clube confirmou a demissão do técnico. Em 2025, em sete jogos no Campeonato Capixaba, o Porto Vitória venceu apenas um, empatou três e sofreu três derrotas. A fraca campanha deixou o time na perigosa oitava colocação, à beira da zona de rebaixamento.
Em nota oficial, publicada nas redes sociais, o Porto Vitória comunicou o desligamento e agradeceu ao treinador.
"O Porto Vitória informa que, após uma análise cuidadosa e um diálogo aberto, decidimos encerrar o ciclo do técnico Fábio Brostel no clube. Gostaríamos de agradecer ao Fábio por todo o trabalho dedicado e comprometido que ele desenvolveu durante sua passagem pelo clube. Ele foi fundamental para o crescimento e desenvolvimento do nosso trabalho, para a conquista do título da Copa ES e sua contribuição será sempre lembrada. Desejamos boa sorte ao Fábio em seus futuros projetos e que ele continue a brilhar no futebol. O Porto Vitória seguirá em frente, buscando sempre a excelência e o sucesso. Obrigado, Fábio!"
O treinador chegou ao Porto Vitória, em 2023, para dirigir o time sub-20. Durante o Estadual, em 2024, Fábio Brostel assumiu o time profissional, após a queda de Alexandre Grasseli. O Porto reagiu e foi até às semifinais. No segundo semestre, na Copa Espírito Santo, Fábio conduziu o Verdão da Capital ao primeiro título da história do clube e garantiu a vaga para a Série D do Brasileirão.
Nos próximos dias, o Porto Vitória vai anunciar o nome do seu novo treinador. O clube não informou quem vai dirigir o time, contra o Vilavelhense, na segunda-feira, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Capixaba.

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