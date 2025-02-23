Confira como ficam os duelos das quartas de final do Capixabão 2025

Confira os confrontos das quartas de final do Capixabão Crédito: A Gazeta Esportes

Oito clubes ainda seguem na disputa pelo título do Campeonato Capixaba 2025 e pelas vagas para as Copas Verde e do Brasil e para a Série D do Brasileirão 2026. A primeira fase do Estadual chegou ao fim, neste domingo (23), e foram definidos os confrontos das quartas de final.

Primeira colocada, a Desportiva Ferroviária enfrenta o Vilavelhense, que ficou na 8ª posição. Vice-líder, o Real Noroeste pega o Porto Vitória, sétimo colocado. Terceiro lugar, o Rio Branco-VN duela contra o Vitória, que terminou em sexto. Por último, quarto colocado, o Capixaba confronta o Rio Branco, quinto lugar.

Desportiva Ferroviária x Vilavelhense

Real Noroeste x Porto Vitória

Rio Branco-VN x Vitória

Capixaba x Rio Branco

Formato de disputa das quartas de final

De acordo com o regulamento, nas quartas de final não há qualquer tipo de vantagem. Em caso de empate, na soma dos resultados dos dois jogos, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Os quatro primeiros colocados (Desportiva Ferroviária, Real Noroeste, Rio Branco-VN e Capixaba) têm o mando de campo no segundo e decisivo jogo.