Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confrontos definidos

Confira como ficam os duelos das quartas de final do Capixabão 2025

Partidas decisivas acontecem nos dois finais de semana após o carnaval. Quatro times de melhor campanha decidem em casa

Publicado em 23 de Fevereiro de 2025 às 18:39

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

23 fev 2025 às 18:39
Confira os confrontos das quartas de final do Capixabão
Confira os confrontos das quartas de final do Capixabão Crédito: A Gazeta Esportes
Oito clubes ainda seguem na disputa pelo título do Campeonato Capixaba 2025 e pelas vagas para as Copas Verde e do Brasil e para a Série D do Brasileirão 2026. A primeira fase do Estadual chegou ao fim, neste domingo (23), e foram definidos os confrontos das quartas de final. 
Primeira colocada, a Desportiva Ferroviária enfrenta o Vilavelhense, que ficou na 8ª posição. Vice-líder, o Real Noroeste pega o Porto Vitória, sétimo colocado. Terceiro lugar, o Rio Branco-VN duela contra o Vitória, que terminou em sexto. Por último, quarto colocado, o Capixaba confronta o Rio Branco, quinto lugar. 
  • Desportiva Ferroviária x Vilavelhense 
  • Real Noroeste x Porto Vitória 
  • Rio Branco-VN x Vitória 
  • Capixaba x Rio Branco

Formato de disputa das quartas de final

De acordo com o regulamento, nas quartas de final não há qualquer tipo de vantagem. Em caso de empate, na soma dos resultados dos dois jogos, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Os quatro primeiros colocados (Desportiva Ferroviária, Real Noroeste, Rio Branco-VN e  Capixaba) têm o mando de campo no segundo e decisivo jogo. 
Os dias, horários e locais das duas partidas ainda serão oficializados pela Federação de Futebol (FES). De acordo com a tabela original, os jogos de ida e volta estão previstos para os finais de semanas dos dias 8 e 15 de março. 

Veja Também

Rio Branco vence e decreta o rebaixamento do Jaguaré no Capixabão

Vitória goleia, se salva e rebaixa o Nova Venécia no Capixabão

Venda Nova em festa depois da classificação do Rio Branco na Copa do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados