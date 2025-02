Histórico

Venda Nova em festa depois da classificação do Rio Branco na Copa do Brasil

O Rio Branco-VN venceu o Amazonas nos pênaltis e conquistou uma vaga histórica para a segunda fase da Copa do Brasil

Classificação do Rio Branco VN para a segunda fase da Copa do Brasil. (Vitor Jubini)

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

O Rio Branco-VN se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (20). O Brancão Polenteiro empatou com o Amazonas em 0 a 0 no tempo normal, se defendendo bem durante toda a partida e fazendo um excelente jogo ofensivo no segundo tempo. Nas penalidades, o Tricolor venceu por 5 a 3, e a torcida de Venda Nova do Imigrante, que compareceu em bom número ao Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, testemunhou uma conquista histórica, não só para o clube como para o futebol do Espírito Santo.

Com a classificação, o Rio Branco-VN arrecadou mais R$ 1 milhão para os cofres do clube, montante que se junta aos R$ 830 mil que os Polenteiros já tinham faturado por disputar a competição nacional. Mas, além do dinheiro, que é muito importante no contexto do futebol estadual, a vitória desta quinta-feira marcou a primeira vez na sua história que o Tricolor avança de fase na competição nacional, resultado que foi muito comemorado por todos os amantes do futebol capixaba.

Canário, volante do Rio Branco-VN e artilheiro do clube na temporada e do Campeonato Capixaba 2025, com 4 gols, foi importantíssimo no duelo diante do clube manauara, protagonizando as ações ofensivas do Polenteiro durante todo o jogo e comandando a primeira linha defensiva do time. O camisa 8 relatou que sabia da responsabilidade da partida e da forma como a cidade parou para virar as atenções no confronto.

Cara, é até difícil falar, porque eu sou criado aqui, sou da cidade de Venda Nova. A gente sabia da responsabilidade, durante a semana a gente via a cidade se movimentar para vir aqui hoje nos apoiar Canário • Volante do Rio Branco VN

Novo regulamento e estratégia polenteira

Neste ano de 2025, o regulamento da competição sofreu uma mudança importante. Diferente dos últimos anos, quando o visitante jogava pelo empate, nesta edição, apenas quem vence o jogo único avança para a segunda fase, ou seja, em caso de empate, a decisão da vaga é por cobranças de pênaltis. A alteração equipara os times, obrigando os maiores a buscarem o resultado, enquanto dá uma sobrevida aos de menor investimento.



"A estratégia montada foi de um time bem organizado, que sabe sofrer e também sabe aproveitar as oportunidades criadas. Nós trabalhamos muito essa semana, fizemos uma análise do adversário e conseguimos montar uma estratégia, então o pessoal está de parabéns pelo entendimento da partida, por saber se comportar até o final. A gente havia dito a eles que o resultado seria decidido em detalhes e erros, e hoje nós erramos menos, então conseguimos sair com o resultado. Meus atletas foram gigantes", disse Leomir Constanço, treinado do Rio Branco-VN.

O comandante ainda disse que a preparação para a partida aconteceu desde a pré-temporada, a partir do primeiro dia de apresentação, e que a ficha da classificação ainda não tinha caído mesmo depois do apito final. "Para mim ainda é um furacão. Há poucos dias eu jogava, daqui a pouco virei auxiliar, e agora sou treinador. Então assim, eu estou ainda entendendo isso, assumindo as responsabilidades, treinando, trabalhando muito. Mas a glória é toda de Deus, Deus tem me sustentado e capacitado", completou Leomir.

Leomir Constanço, técnico do Rio Branco VN. (Vinícius Lima)

Premiação e próxima fase

Com o reajuste promovido pela CBF, para essa temporada de 2025, o Rio Branco VN embolsou a quantia de R$ 1 milhão pela conquista. Como havia recebido R$ 830 mil, pela participação na primeira fase, agora time capixaba acumula R$ 1,830 milhão em premiação, na Copa do Brasil.

Agora, o Rio Branco VN vai enfrentar o vencedor do confronto entre Inter de Limeira e Vila Nova, na sequência da Copa do Brasil. Por definição em sorteio, o Brancão Polenteiro será visitante no jogo único da segunda fase. De acordo com tabela publicada pela CBF, a partida deve acontecer nas janelas de datas dos dias 05 ou 12 de março.

