Rio Branco VN recebe premiação milionária por classificação na Copa do Brasil

Time capixaba eliminou o Amazonas, nos pênaltis, e avançou para a segunda fase do torneio

Após um empate em 0 a 0 com o Amazonas, no tempo normal, o Rio Branco VN venceu, por 5 a 3, nas cobranças de pênaltis e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil 2025. Além de marcar a história do clube, a classificação inédita rendeu uma premiação milionária para o time de Venda Nova do Imigrante.

Rio Branco-VN e Amazonas se enfrentaram no Kleber Andrade pela Copa do Brasil. (Henrique Montovanelli/FES)

Com o reajuste promovido pela CBF, para essa temporada de 2025, o Rio Branco VN embolsou a quantia de R$ 1 milhão (um milhão de reais) pela conquista. Como havia recebido R$ 830 mil, pela participação na primeira fase, agora time capixaba acumula R$ 1,830 milhão em premiação, na Copa do Brasil.

Classificado, o Rio Branco VN vai enfrentar o vencedor do confronto entre Inter de Limeira e Vila Nova, na sequência da Copa do Brasil. Por definição em sorteio, o Brancão Polenteiro será visitante no jogo único da segunda fase. De acordo com tabela publicada pela CBF, a partida deve acontecer nas janelas de datas dos dias 05 ou 12 de março.

