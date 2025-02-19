Coutinho confiante para jogo decisivo com o Botafogo pelo Carioca

Coutinho pelo Vasco na vitória contra o União Rondonópolis Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta

O Vasco da Gama finalmente venceu no mês de fevereiro, depois de uma série sem ganhar em quatro partidas consecutivas. Em uma fase delicada, depois de perder os clássicos contra Fluminense e Flamengo, além de tropeçar contra Volta Redonda e Sampaio Corrêa, o Cruz-maltino tirou o peso antes da última rodada do Campeonato Carioca nesta terça-feira (19), ao bater o União Rondonópolis pela primeira fase da Copa do Brasil por 3 a 0, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Além da importância da classificação, considerada até uma obrigação pela desnível técnico entre as equipes, o triunfo também resgata ao torcedor, elenco e comissão técnica vascaínas a confiança necessária para o clássico contra o Botafogo pela última rodada da Taça Guanabara, confronto onde o Vasco precisa vencer para continuar sonhando com a vaga nas semifinais do Estadual.

No pós-jogo, o meia Philippe Coutinho falou da partida e sobre a má fase do Cruz-maltino. "A gente sabe que jogo de mata-mata é sempre difícil. Era importante a gente jogar bem, mas o mais importante era ganhar o jogo, obviamente. A equipe fez uma grande partida, e a gente vem de um momento delicado, onde só depende de nós mudarmos isso. A gente tem que continuar com essa mentalidade de ganhar os jogos. Claro que desses últimos quatro jogos que você acabou de comentar, as coisas não se encaixaram. Mas o que a gente não pode é perder a fé na gente, no nosso grupo. Eu acho que hoje a gente conseguiu reverter essa imagem que estava", disse o camisa 11.

Coutinho também falou sobre o clássico do final de semana, e como ele e a equipe enxergam o confronto. "No futebol, a cada três dias tem uma nova batalha, e a gente tem que demonstrar isso de novo. Domingo tem uma guerra dentro de casa, onde a gente sabe que tem que melhorar o nosso nível. E é o que a gente vai fazer, trabalhar bem durante a semana para poder representar bem essa camisa. A gente vai dar o nosso máximo fazer um grande jogo e buscar essa classificação", completou.