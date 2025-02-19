Vasco faz o dever de casa e elimina o União Rondonópolis no Kleber Andrade

O Vasco da Gama venceu o União Rondonópolis no Kleber Andrade, em Cariacica. A partida terminou em 3 a 0 na noite desta terça-feira (18), e o Gigante da Colina voltou a vencer após 4 jogos. Vegetti, Rayan e Hugo Moura marcaram os gols que garantiram a classificação à segunda fase da Copa do Brasil e mais R$ 1.8 milhão aos cofres do clube.

Vegetti comemora seu gol no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva

Primeiro tempo

Vasco dominou o primeiro tempo em Cariacica, mas não conseguiu converter as chances em gol. Equipe de Fábio Carille teve início forte, chegou com perigo três vezes, duas com Vegetti e uma com Philippe Coutinho, mas viu o goleiro Fernando brilhando para salvar o União Rondonópolis.

A partir da metade final da etapa inicial o time vascaíno diminuiu um pouco o ímpeto, mas seguiu ocupando mais o campo de ataque adversário. Os mato-grossenses chegaram uma única vez com Gionnotti, que foi desarmado dentro da área no momento da finalização por Hugo Moura.

Segundo tempo

O Cruz-Maltino voltou mais ligado e logo aos 4 minutos, Vegetti sofreu pênalti e o próprio artilheiro balançou as redes do Kleber Andrade, para alegria dos capixabas presentes em Cariacica. Diante da vantagem, o Vasco seguiu criando pouco, o treinador Fábio Carille trocou peças na busca de aumentar o placar.

Aos 31 minutos Rayan em boa triangulação com Coutinho acertou o canto, mas parou novamente em Fernando. O campeão do Sul-Americano pela seleção brasileira no último domingo (16), aumentou o placar com assistência de Payet. No final do jogo o Vasco fez mais um com Hugo Moura, em mais uma jogada do francês. Com a vitória diante do União, o time carioca arrecadou R$ 1.874.250.