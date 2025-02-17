Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Negociação com clube russo dá errado, e Lorran continua no Flamengo
Fica no Rio

Negociação com clube russo dá errado, e Lorran continua no Flamengo

No início da noite de domingo (16), o clube recebeu um documento dos russos informando o fim das tratativas já que não houve acordo com o estafe do jogador

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 10:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 fev 2025 às 10:20
O Flamengo anunciou que não deu certo a negociação com o CSKA Moscou pela contratação do meia Lorran.
Lorran comemorando gol no Flamengo x Corinthians Crédito: Foto: Flamengo
Assim, o jogador não deixará o rubro-negro, ao menos por enquanto.
Em nota, o Fla disse que o CSKA avisou que não chegou a um acordo com os representantes do jogador.

O QUE DISSE O FLAMENGO

O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu um documento do CSKA Moscou, da Rússia, comunicando o encerramento das negociações pelo atleta Lorran, após não chegar a um acordo com seus representantes.

COMO FILIPE LUIS VÊ O JOGADOR

Lorran tem 18 anos, mas não estava no início da fila para receber minutos no Flamengo. O técnico Filipe Luís chegou a explicar, depois da vitória sobre o Botafogo, por que o jogador estava com pouco espaço.
"Quando eu subi para o profissional já o conhecia, mas o problema é que o Lorran tem jogadores que competem a posição com ele. E que estão melhores que ele. Simples assim. Não tem segredo no futebol. E eu não vou colocar um jogador que não está bem e tirar um que está voando. O Lorran competia posição com o Gerson, Arrascaeta... Aberto? Não é tão determinante para jogar aberto", afirmou o treinador do Fla.

Veja Também

Flamengo vence o Vasco e se garante nas semifinais do Carioca

Jogadores de Botafogo e Flamengo são suspensos após confusão em clássico

CBF divulga tabela Brasileirão 2025; veja quando serão os jogos do seu time

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Rio de Janeiro rússia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados