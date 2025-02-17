Negociação com clube russo dá errado, e Lorran continua no Flamengo

O Flamengo anunciou que não deu certo a negociação com o CSKA Moscou pela contratação do meia Lorran.

Lorran comemorando gol no Flamengo x Corinthians Crédito: Foto: Flamengo

Assim, o jogador não deixará o rubro-negro, ao menos por enquanto.

Em nota, o Fla disse que o CSKA avisou que não chegou a um acordo com os representantes do jogador.

O QUE DISSE O FLAMENGO

O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu um documento do CSKA Moscou, da Rússia, comunicando o encerramento das negociações pelo atleta Lorran, após não chegar a um acordo com seus representantes.

COMO FILIPE LUIS VÊ O JOGADOR

Lorran tem 18 anos, mas não estava no início da fila para receber minutos no Flamengo. O técnico Filipe Luís chegou a explicar, depois da vitória sobre o Botafogo, por que o jogador estava com pouco espaço.