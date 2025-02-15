Jogadores de Botafogo e Flamengo são suspensos após confusão em clássico

RIO - O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro (TJD-RJ) tomou uma decisão importante e rigorosa em relação aos incidentes ocorridos no clássico entre Botafogo e Flamengo, realizado na última quarta-feira (12) e vencido pelo time rubro-negro por 1 a 0. Os jogadores Alexander Barboza e Alex Telles, do Botafogo, e Cleiton Santana, do Flamengo, foram suspensos por 30 dias. A mesma pena foi aplicada ao árbitro de vídeo (VAR), Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, por sua responsabilidade nos eventos que marcaram a partida.

Confusão no clássico entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca Crédito: Reprodução/Premiere

A decisão foi divulgada neste sábado (15), com a assinatura do presidente do TJD-RJ, Dilson Neves Chegas. Em seu parecer, ele destacou a gravidade das atitudes de Barboza, afirmando que o atleta do Botafogo agiu de forma lamentável ao buscar agredir colegas de profissão e ainda foi agredido pelo jogador Cleiton. "Barboza tem a responsabilidade de ser um bom exemplo uma vez que podem influenciar a torcida, outros atletas, jovens atletas, crianças", disse o mandatário.

Sobre Alex Telles, o presidente também reforçou a responsabilidade do jogador em ser um bom exemplo. A atitude desrespeitosa do volante, ao xingar o delegado da partida, foi considerada injustificável e sua suspensão preventiva foi vista como adequada.

Cleiton, que agrediu fisicamente Barboza, também recebeu a mesma punição. A agressão, conforme relatado na súmula, foi um dos principais motivos para a sanção imposta ao jogador do Flamengo.

⚠️ A briga entre jogadores de Flamengo e Botafogo após o fim do jogo.



🎥 @canalpremiere | @geglobo pic.twitter.com/nCcJXyzzxi — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 13, 2025

A súmula do árbitro Bruno Mota Correia descreveu que Barboza iniciou a confusão ao provocar o atacante Bruno Henrique, o que resultou em uma troca de socos entre Barboza e Cleiton, além de um dente quebrado. O volante Gerson também esteve envolvido, trocando empurrões com Barboza e sendo expulso no jogo.

No túnel dos vestiários, o delegado Marcos Vinícius de Abreu Trindade relatou xingamentos de Alex Telles, que criticou a postura do delegado e de outros jogadores do Flamengo. Essas atitudes agravaram ainda mais a situação.

Barboza, ao se manifestar nas redes sociais, lamentou a violência. "Jogar a pedra e esconder a mão? Nunca. Cada um sabe o que faz, os motivos e as consequências. Defender o escudo que represento de qualquer forma é o que me ajudou na minha carreira profissional a ser quem sou e alcançar as coisas que consegui, e quem o desrespeita não merece meu respeito de forma alguma. No entanto, a violência nunca será a melhor maneira de resolver as coisas", disse o zagueiro.