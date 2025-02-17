Seleção brasileira conquista seu 13° título do Sul-Americano Sub-20

A seleção brasileira sub-20 conquistou neste domingo (16) seu 13º título do Sul-Americano da categoria. A equipe verde e amarela alcançou o caneco na última rodada do hexagonal, com uma vitória sobre o Chile, por 3 a 0, além de contar com um tropeço da Argentina diante do Paraguai.

Deivid Washington e Ricardo Mathias comemoram vitória do Brasil sobre o Chile Crédito: Foto: Divulgação/Conmebol

Os dois rivais chegaram à última rodada empatados. O elenco comandado por Ramon Menezes, porém, tinha vantagem nos critérios de desempate. Mas, no final, não foi preciso fazer contas, já que a Argentina encerrou sua participação perdendo para os paraguaios por 3 a 2.

A seleção brasileira terminou o hexagonal com 13 pontos. A Argentina ficou com 10. Vale lembrar que o time canarinho começou sua jornada na competição sendo goleado pelos próprios argentinos, por 6 a 0.

Neste domingo, o Brasil teve trabalho para vencer o Chile e só deslanchou no final da partida para construir o placar elástico. Os gols foram marcados por David Washington, Pedrinho e Ricardo Mathias, todos já no segundo tempo, quando o jogo estava ficando dramático para o Brasil.

Foi o segundo título da equipe verde amarela no torneio sob o comando de Ramon. Ele já tinha festejado o troféu em 2023.