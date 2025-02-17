Michael tem lesão muscular na coxa e vai desfalcar o Flamengo

O Flamengo confirmou, nesta segunda-feira (17), a lesão do atacante Michael. Ele foi substituído no segundo tempo do clássico contra o Vasco. O jogador já iniciou tratamento com o departamento médico. O Fla não especificou um tempo para a recuperação.
Michael é mais um lesionado do Fla nesse começo de ano. Alex Sandro também se machucou recentemente também na coxa esquerda, enquanto Juninho teve edema muscular na coxa direita.
Com a lesão de Michael, Filipe Luís terá menos uma opção no ataque. Bruno Henrique, que vem jogando como centroavante, Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Everton Cebolinha ficam como alternativas.