Michael tem lesão muscular na coxa e vai desfalcar o Flamengo

Michael marcou o primeiro gol em sua reestreia pelo Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / CRF

O Flamengo confirmou, nesta segunda-feira (17), a lesão do atacante Michael. Ele foi substituído no segundo tempo do clássico contra o Vasco. O jogador já iniciou tratamento com o departamento médico. O Fla não especificou um tempo para a recuperação.

Michael é mais um lesionado do Fla nesse começo de ano. Alex Sandro também se machucou recentemente também na coxa esquerda, enquanto Juninho teve edema muscular na coxa direita.