Sob pressão

Veja os relacionados do Vasco para o jogo da Copa do Brasil no Kleber Andrade

Confira a lista completa dos atletas que viajam para Cariacica para o confronto contra o União Rondonópolis

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 14:26

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

17 fev 2025 às 14:26
Futebol
Vegetti anotou os dois gols do Vasco no empate com o Volta Redonda no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros
O Vasco divulgou nesta segunda-feira (17) a lista de relacionados para o confronto contra o União Rondonópolis, pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo marca a estreia dos clubes no torneio e acontece nesta terça-feira (18) às 21h30 no Kléber Andrade. 
A lista consta, aliás, com dois retornos, sendo um deles bastante esperado. O atacante Rayan, campeão sul-americano sub-20 com a Seleção Brasileira no último domingo (16) já está disponível a estrear na temporada pelo Vasco. Além dele, Jair, fora contra o Flamengo, está de volta à lista.
Por outro lado, há saídas também. Afinal, Maxime Dominguez e Sforza ficam fora da relação. Eles ficaram no banco contra o arquirrival cruz-maltino no último sábado, mas não viajam ao Espírito Santo. Quem segue fora é o zagueiro Lucas Oliveira, que sofreu uma torção no tornozelo direito em duelo contra o Sampaio Corrêa, na última segunda (10) e se ausentou contra o Fla e segue no RJ se recuperando.
Vasco e União Rondonópolis se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela primeira fase da Copa do Brasil. Após mudança no regulamento na competição, não há mais vantagem de empate para o time visitante nas duas primeiras fases do torneio. Assim, em caso de empate, a vaga será decidida nas penalidades.

Confira a lista de relacionados:

  • Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo
  • Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Lucas Piton e Victor Luis
  • Zagueiros: João Victor, Lucas Freitas, Maurício Lemos e Souza
  • Volantes: Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho e Tchê Tchê
  • Meias: Coutinho, Payet, Paulinho e Zuccarello
  • Atacantes: Alex Teixeira, Jean David, Maxsuell, Rayan e Vegetti

