Carille fica satisfeito com vitória do Vasco e já pensa no Botafogo

Fábio Carille durante coletiva no Kleber Andrade após a vitória do Vasco sobre o União Rondonópolis Crédito: Caio Vasconcelos

Após a vitória do Vasco da Gama contra o União Rondonópolis , o treinador Fábio Carille analisou o desempenho da equipe e destacou a necessidade de maior controle emocional diante das adversidades. Segundo ele, o time iniciou bem a partida, mas perdeu confiança após sofrer um contra-ataque aos 30 minutos do primeiro tempo.

"Temos que trabalhar bastante para manter a confiança. É possível fazer um duelo com qualidade nos primeiros minutos, mas é preciso manter isso até o fim", disse.

Carille ressaltou que no intervalo cobrou dos jogadores mais calma, sabedoria e velocidade na troca de passes para retomar a organização ofensiva. "Criamos boas chances no início do jogo, mas depois paramos de infiltrar e deixamos de incomodar o adversário", analisou. Ele também enfatizou a importância de estar sempre atento e confiante para buscar melhores resultados.

Próximos desafios

Questionado sobre a sequência no Campeonato Carioca, Carille destacou a importância de vencer o clássico contra o Botafogo. "Precisamos vencer com sabedoria, qualidade e confiança. Sabemos que dependemos de outros resultados, mas temos que fazer a nossa parte", destacou.