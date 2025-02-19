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Avaliação positiva

Carille fica satisfeito com vitória do Vasco e já pensa no Botafogo

Gigante da Colina avançou na Copa do Brasil e agora mira a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 08:00

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

19 fev 2025 às 08:00
Fábio Carille durante coletiva no Kleber Andrade
Fábio Carille durante coletiva no Kleber Andrade após a vitória do Vasco sobre o União Rondonópolis Crédito: Caio Vasconcelos
Após a vitória do Vasco da Gama contra o União Rondonópolis, o treinador Fábio Carille analisou o desempenho da equipe e destacou a necessidade de maior controle emocional diante das adversidades. Segundo ele, o time iniciou bem a partida, mas perdeu confiança após sofrer um contra-ataque aos 30 minutos do primeiro tempo.
"Temos que trabalhar bastante para manter a confiança. É possível fazer um duelo com qualidade nos primeiros minutos, mas é preciso manter isso até o fim", disse.
Carille ressaltou que no intervalo cobrou dos jogadores mais calma, sabedoria e velocidade na troca de passes para retomar a organização ofensiva. "Criamos boas chances no início do jogo, mas depois paramos de infiltrar e deixamos de incomodar o adversário", analisou. Ele também enfatizou a importância de estar sempre atento e confiante para buscar melhores resultados.

Próximos desafios

Questionado sobre a sequência no Campeonato Carioca, Carille destacou a importância de vencer o clássico contra o Botafogo. "Precisamos vencer com sabedoria, qualidade e confiança. Sabemos que dependemos de outros resultados, mas temos que fazer a nossa parte", destacou.
Sobre a pressão da torcida, o treinador demonstrou compreensão, principalmente devido à sequência de quatro jogos sem vitória. "A torcida tem todo o direito de cobrar, mas dentro de campo precisamos nos manter focados, isolando as pressões externas e concentrando-nos em jogar bem", ponderou.

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