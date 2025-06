Jogo morno

Porto Vitória fica no empate com o Maricá no Kleber Andrade

Em partida abaixo do esperado das duas equipes, o empate deixou o time capixaba em quinto lugar no Grupo A6 da Série D

Publicado em 14 de junho de 2025 às 19:14

Porto Vitória e Maricá ficaram apenas no empate Crédito: Rafael Brozeguini/Divulgação

O Porto Vitória empatou com o Maricá em 0 a 0 e saiu da zona de classificação do Grupo A6, do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Na tarde deste sábado (14), o time capixaba recebeu os cariocas no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, em jogo que ninguém conseguiu balançar as redes. O destaque ficou para o desempenho dos goleiros, Aydhan, salvou o Verdão da Capital com pelo menos duas defesas importantes e Dida salvou o Maricá em quatro chances claras do time mandante. >

O empate deixa o clube capixaba na quinta posição da chave, com 12 pontos, atrás do próprio Maricá no critério de saldo de gols. >

A Série D do Brasileirão 2025 faz uma pausa e retorna apenas no dia 28 de junho com os jogos da 10ª rodada do Grupo A6. Às 17h, no estádio Manduzão, no Sul de Minas Gerais, o Maricá visita o Pouso Alegre. No mesmo dia e horário, o Porto Vitória vai até São Paulo para enfrentar a líder Portuguesa, no Canindé.>

O jogo

Porto Vitória e Maricá fizeram um primeiro tempo sem gols, mas com algumas chances claras de abrir o placar. Atuando em seus domínios o Porto teve as suas melhores oportunidades no início e no fim da etapa. Rossetto perdeu um gol incrível e o goleiro Dida fez uma defesa espetacular em chute colocado de Lucas Xavier. Pelo lado do Tsunami, o melhor lance foi um "quase gol contra", do lateral Thainler, na tentativa de cortar o cruzamento de Lucas Café.>

>

No segundo tempo o domínio do Porto Vitória seguiu claro. Buscando sair com os três pontos, o treinador João Burse fez a alteração de Rosetto por Willians Santana. Mas nenhuma chance clara de gol foi criada e, o Maricá adotou uma postura de segurar o empate. >

