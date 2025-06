Vale acompanhar

Com 4 times brasileiros, Copa do Mundo de Clubes começa neste sábado (14)

Confira datas, horários e locais dos jogos de Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras

Publicado em 14 de junho de 2025 às 08:00

. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras representarão o Brasil na competição Crédito: Copa do Mundo de Clubes da FIFA

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 começa neste sábado (14), e o Brasil será o país com mais representantes na competição: Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras vão em busca do título inédito no novo formato do torneio internacional. >

As equipes brasileiras estão distribuídas em grupos diferentes e enfrentarão grandes clubes do futebol mundial na fase de grupos, disputando vaga nas oitavas de final. Abaixo, veja a tabela completa com datas, horários e estádios dos jogos dos clubes brasileiros.>

Botafogo: Campeão da América em 2024, estreia contra o Seattle Sounders

O Botafogo chega ao Mundial após conquistar a Libertadores de 2024, vencendo o Atlético-MG por 3 a 1 na final. Integrante do Grupo B, o Alvinegro terá pela frente o Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha) e o Seattle Sounders (EUA).>

Jogos do Botafogo



15/06 (domingo), 23h – Botafogo x Seattle Sounders (Lumen Field, Seattle)



19/06 (quinta-feira), 22h – Paris Saint-Germain x Botafogo (Rose Bowl, Los Angeles)



23/06 (segunda-feira), 16h* – Atlético de Madrid x Botafogo (Rose Bowl, Los Angeles)

>

>

Fluminense: Campeão de 2023 enfrentará Borussia Dortmund no grupo F

Vencedor da Libertadores de 2023 ao derrotar o Boca Juniors por 2 a 1, o Fluminense está no Grupo F. O Tricolor terá como adversários o Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) e o Mamelodi Sundowns (África do Sul).>

Jogos do Fluminense



17/06 (terça-feira), 13h – Fluminense x Borussia Dortmund (MetLife Stadium, Nova York)



21/06 (sábado), 19h – Fluminense x Ulsan Hyundai (MetLife Stadium, Nova York)



25/06 (quarta-feira), 16h – Mamelodi Sundowns x Fluminense (Hard Rock Stadium, Miami)

>

Flamengo: Campeão da Libertadores 2022 encara Chelsea e LAFC

O Flamengo garantiu sua vaga com o título da Libertadores em 2022, superando o Athletico-PR por 1 a 0 na decisão. No Grupo D, o Rubro-Negro vai enfrentar Espérance (Tunísia), Chelsea (Inglaterra) e Los Angeles FC (EUA).>

Jogos do Flamengo



16/06 (segunda-feira), 22h – Flamengo x Espérance (Lincoln Financial Field, Filadélfia)



20/06 (sexta-feira), 15h – Flamengo x Chelsea (Lincoln Financial Field, Filadélfia)



24/06 (terça-feira), 22h – Los Angeles FC x Flamengo (Camping World Stadium, Orlando)

>

Palmeiras: Campeão de 2021 reencontra velhos conhecidos

Campeão da Libertadores de 2021 ao vencer o Flamengo por 2 a 1, o Palmeiras completa o quarteto brasileiro na competição. No Grupo A, o Verdão medirá forças com o Porto (Portugal), Al-Ahly (Egito) e o Inter Miami (EUA).>

Jogos do Palmeiras



15/06 (domingo), 19h – Palmeiras x Porto (MetLife Stadium, Nova York)



19/06 (quinta-feira), 13h – Palmeiras x Al-Ahly (MetLife Stadium, Nova York)



23/06 (segunda-feira), 22h – Inter Miami x Palmeiras (Hard Rock Stadium, Miami) >

Com grandes duelos internacionais pela frente, os clubes brasileiros prometem protagonismo e emoção na edição inaugural do novo formato da Copa do Mundo de Clubes. A competição promete ser histórica e o Brasil vai com força total em busca da glória mundial. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta