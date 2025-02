Decisões

O que está em jogo na última rodada do Campeonato Capixaba 2025?

Jogos deste domingo definem os oito classificados e os dois rebaixados

Vitória-ES . ( Foto: Henrique Montovanelli/FES)

A primeira fase do Campeonato Capixaba 2025 chega ao fim, neste domingo. Cinco times garantiram, antecipadamente, a classificação para as quartas de final. Outros cinco clubes lutam para escapar do rebaixamento e, consequentemente, seguirem para a disputa do mata-mata.

Desportiva Ferroviária, Real Noroeste, Rio Branco VN, Capixaba e Rio Branco-ES estão garantidos, enquanto Nova Venécia, Vilavelhense, Vitória-ES, Porto Vitória e Jaguaré ainda tentam escapar da queda.

Por determinação do regulamento, os cinco jogos da nona e última rodada, da primeira fase do Campeonato Capixaba, acontecem de forma simultânea, às 16h.

Vitória-ES x Nova Venécia (Salvador Costa)

Vilavelhense x Capixaba (Engenheiro Araripe)

Rio Branco-ES x Jaguaré (Kleber Andrade)

Real Noroeste x Desportiva Ferroviária (José O. da Rocha)

Rio Branco VN x Porto Vitória (Olímpio Perim)

1º colocado - Desportiva Ferroviária - 20 pontos

Situação: Classificada por antecipação.





Cenário: Com o empate entre Real Noroeste e Rio Branco, no jogo adiado da quinta rodada, realizado na quarta-feira, a Desportiva Ferroviária conquistou o seu principal objetivo na primeira fase: a primeira colocação geral, que garante o mando de campo na segunda e decisiva partida, em todos os confrontos de mata-mata.



Desportiva Ferroviária . (Foto: Laila Pecorari)

2º colocado - Real Noroeste - 15 pontos

Situação: Classificado por antecipação.





Cenário: O Real Noroeste chega à rodada final da primeira fase com a missão de se manter na vice-liderança. Caso isso aconteça, o time de Águia Branca teria o mando de campo em todas as partidas decisivas do mata-mata, menos em um eventual confronto contra a Desportiva. Mas para a tabela ser definida dessa forma, a equipe precisa pontuar mais ou igualmente ao Rio Branco VN, desde que supere o Polenteiro em saldo de gols.



Real Noroeste. (Foto: Breno Bonfá)

3º colocado - Rio Branco VN - 15 pontos

Situação: Classificado por antecipação.





Cenário: Embalado com uma classificação histórica na Copa do Brasil, o Rio Branco VN recebe o Porto Vitória, no Olímpio Perim, em uma das partidas mais importantes da rodada. O Polenteiro precisa de uma vitória que supere o Real Noroeste, em saldo de gols, para tentar alcançar a segunda colocação. Enquanto isso, o time de Leomir pode rebaixar o adversário da capital na mesma partida.



Rio Branco VN x Capixaba, pelo Campeonato Capixaba 2025. ( Foto: André Luiz / Avision Comunicação)

4º colocado - Capixaba - 11 pontos

Situação: Classificado por antecipação.





Cenário: Sem correr riscos na tabela, o Capixaba enfrenta o Vilavelhense, em jogo importante para o cenário do rebaixamento. Além disso, o time de Vitor Torrezani busca se manter na quarta colocação e frustrar os planos do Rio Branco, que está na cola do Tubarão. Devido à diferença de saldo de gols entre o quarto colocado e as equipes com três pontos a menos, é improvável que o Tricolor perca mais de uma posição, em caso de derrota. Para permanecer no G-4, uma vitória, por qualquer placar, basta.



Jobson em ação pelo Capixaba contra o Nova Venécia no Campeonato Capixaba . (Foto: André Luiz / Avision Comunicação)

5º colocado - Rio Branco-ES - 11 pontos

Situação: Classificado por antecipação.





Cenário: O Capa-Preta também chega sem riscos para enfrentar o Jaguaré, um adversário desesperado contra o rebaixamento. Na última rodada, apenas com a missão de assumir a quarta colocação, o Rio Branco-ES precisa vencer e torcer por um tropeço do Capixaba. Para não perder uma posição na tabela, basta pontuar.



Rio Branco-ES . ( Foto: Wagner Chaló/Rio Branco SAF)

6º colocado - Nova Venécia - 8 pontos

Situação: Risco de rebaixamento.





Cenário: O Leão do Norte é a primeira equipe da tabela a se preocupar com rebaixamento. Ao menos, também tem a situação mais improvável para culminar no descenso. Para a 'tragédia' acontecer, o Nova Venécia teria que perder e três das quatro equipes abaixo na tabela precisariam superar o auriverde em pontos. Ou seja, só cai se houver um empate ou vitória do Vila, combinado com triunfo de mais uma equipe (Porto ou Jaguaré). Se quiser depender apenas de si, basta vencer.



Vilavelhense e Nova Venécia, pelo Campeonato Capixaba 2025 . (Foto: André Luiz / Avision Comunicação)

7º colocado - Vilavelhense - 8 pontos

Situação: Risco de rebaixamento.





Cenário: O Vilavelhense também tem uma partida importante na briga contra a Série B. A equipe canela-verde entra na última rodada podendo até perder. Neste cenário, apenas um time (Vitória, Porto ou Jaguaré) poderia vencer. Caso empate, precisa torcer para a mesma combinação, já que os rivais direto empatariam em pontos, mas venceriam em saldo de gols. Assim como o Nova Venécia, um triunfo basta para não depender da sorte.



Gian Carlo, atacante do Vilavelhense . (Foto: André Luiz / Avision Comunicação)

8º colocado - Vitória-ES - 6 pontos

Situação: Risco de rebaixamento.





Cenário: O Alvianil é a primeira equipe a ter seis pontos na tabela. Fora da zona por saldo de gols, o time de Bento Ferreira precisa de um triunfo, já que Porto Vitória e Jaguaré estão longes do Vitória-ES no quesito (0 contra -4 e -7, respectivamente). Caso perca contra o Nova Venécia, terá de torcer por derrota de ambos os rivais diretos, porque se houver um empate, estará rebaixado para a segunda divisão.



Vitória-ES. ( Foto: Clara Fafá/Vitória FC)

9º colocado - Porto Vitória - 6 pontos

Situação: Luta para evitar o rebaixamento.





Cenário: O Verdão da Capital é o primeiro a não depender de si. Já posicionado na zona do rebaixamento, o Porto Vitória precisa vencer e torcer por tropeço de qualquer equipe que seja alcançável (Vitória, Vilavelhense e Nova Venécia). Fora de casa, contra o Rio Branco VN, o foco será totalmente nos três pontos, para então começar a rezar no final da rodada.



Porto Vitória . (Foto: Vitor Nicchio)

10º colocado - Jaguaré - 6 pontos

Situação: Luta para evitar o rebaixamento.





Cenário: O Jaguaré chega à última rodada precisando vencer o seu jogo diante do Rio Branco-ES e ainda torcer para que pelos dois, dos seus adversários diretos, não vençam as suas partida. São eles: Porto Vitória, Vitória-ES, Vilavelhense e Nova Venécia.



Rael, atacante do Jaguaré. (Foto: Vitor Almeida/Jaguaré EC)

