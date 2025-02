Classificado

Rio Branco-VN vence o Amazonas, faz história e avança na Copa do Brasil

Polenteiros conquistaram a vaga na segunda fase da competição após vencerem a equipe manauara na disputa de pênaltis

Rio Branco-VN vence o Amazonas e avança na Copa do Brasil. (Vitor Jubini / A Gazeta)

O Rio Branco-VN está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (20), o time polenteiro venceu o Amazonas por 5 a 3 na disputa de pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Time capixaba avança de fase na competição nacional pela primeira vez em sua história.

Com a classificação, o Rio Branco-VN arrecada mais R$ 1 milhão para os cofres do clube. Montante que se junta aos R$ 830 mil que os Polenteiros já tinham faturado por disputar a competição nacional.

O Jogo

Desde o apito inicial, o Amazonas tomou as rédeas da partida e teve a maior posse de bola. Enquanto isso, o Rio Branco-VN preferiu se defender, apostar em lançamentos e nas jogadas de velocidade. Apesar do gol não ter saído, foi a Onça Pintada que chegou mais perto de comemorar. Rafael Tavares cobrou falta na trave e Wellington Nascimento, após desvio, se esticou e finalizou no travessão. Depois dos sustos, o Brancão Polenteiro se acalmou e cresceu na partida.

A etapa complementar foi muito diferente da inicial. Na volta do intervalo, o técnico Leomir mandou o Rio Branco ao ataque e fez a equipe capixaba ser melhor durante todo o segundo tempo. Foram muitas oportunidades criadas, que encontraram uma atuação inspirada do goleiro João Lopes. Porém, a chance mais clara do jogo foi do Amazonas, nos acréscimos. Roberto Júnior impediu o gol dos visitantes em cima da linha, em chute de Luan Silva. A decisão foi para os pênaltis.

Nas penalidades, melhor para o time polenteiro, que converteu todas as suas cobranças e viu os rivais desperdiçarem um de suas chances. No fim, 5 a 3 e classificação do time capixaba.

