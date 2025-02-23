Vitória goleia, se salva e rebaixa o Nova Venécia no Capixabão

Tony marcou o primeiro gol do Vitória na partida contra o Nova Venécia Crédito: Clara Fafá / Vitória FC

Em jogo realizado na tarde deste domingo (23), o Vitória venceu o Nova Venécia pelo placar elástico de 5 a 1, em jogo foi válido pela 9° rodada do Capixabão. Tony (2), Jonata e Edinho marcaram os gols do Alvianil, que ainda contou com um gol contra de Gustavo Toró, que também anotou o gol do Leão.

Com o resultado, o Alvianil terminou em 6° na tabela e agora vai enfrentar o Rio Branco-VN nas quartas de finais. O Nova Venécia acabou sendo rebaixado com apenas 8 pontos.

O Jogo

O time de Bento Ferreira começou bem. Geisandro, em bela jogada individual aos 18 minutos, limpou a marcação e bateu cruzado, mas o zagueiro tirou quase na linha do gol. E a pressão alvianil funcionou. Após cruzamento de Gualberto, o centroavante Tony fez gol de manual: cabeçada firme dentro da área para abrir o marcador no Salvador Costa, aos 21 minutos,

A primeira etapa continuou com a pressão do time mandante, e aos 36 minutos, novamente após cruzamento, o zagueiro Gustavo Toró, do Nova Venécia, fez contra.

A segunda etapa continuou como o primeiro tempo, com o Vitória propondo e criando muito mais no jogo. Aos 7 minutos, Carlos Vitor chegou próximo de fazer o terceiro em finalização na entrada da área, mas a bola foi para fora. Em seguida, em jogada individual, Gustavo Toró, que havia feito o gol contra, se redimiu e fez gol a favor dos visitantes.

A partida seguiu muito movimentada. Aos 13 minutos, o volante Jonata concluiu de cabeça depois do cruzamento de Thiago Matagão, deixando o clube alvianil com dois gols de vantagem novamente, e a goleada em construção. Pouco depois, em bela cobrança de pênalti, Tony aumentou o placar: 4 a 1 para o Vitória.