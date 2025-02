Reforço

Rio Branco anunciou a contratação de Cayo Tenório, ex-Vasco

O jogador é o mais novo lateral-direito do Capa-Preta

Cayo Tenório é novo reforço do Rio Branco. (Rio Branco)

O Rio Branco anunciou mais um reforço para a sequência da temporada, visando o Capixabão, Copa do Brasil, Copa ES e Campeonato Brasileiro da Série D. Após as chegadas do volante Romarinho e do atacante Braga, o clube capa-preta confirmou a contratação do lateral-direito Cayo Tenório, ex-Vasco, Nova Iguaçu e Volta Redonda.

Cayo tem 25 anos e fez toda sua formação no Vasco, onde ficou por dez anos. Entre 2020 e 2021, o lateral foi profissionalizado e atuou na equipe principal, disputando o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca. Nas temporadas seguintes, 2023 e 2024, se destacou pelo Nova Iguaçu, onde foi vice-campeão carioca. Ele também disputou a Copa do Brasil e a Série D pela equipe da baixada fluminense. Cayo estava no Volta Redonda desde o fim da última temporada.

O novo lateral-direito do Brancão assinou contrato nesta sexta-feira (21) e já teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ficando à disposição do técnico Rodrigo Fonseca para as próximas partidas.

