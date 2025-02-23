Rio Branco vence e decreta o rebaixamento do Jaguaré no Capixabão

O Rio Branco entrou a campo pela última rodada da primeira fase do Capixabão 2025 com o time praticamente reserva. A vitória por 3 a 0 diante do Jaguaré no estádio Kleber Andrade, na tarde deste domingo (23), sacramentou a queda do Tricolor do Norte para a Segunda Divisão do Estadual.
Breno Melo, Ricardinho e Braga balançaram as redes para o Brancão, que mesmo com o triunfo terminou a fase de pontos corridos fora do G-4, na quinta colocação, e agora vai enfrentar o Capixaba pelas quartas de final do Estadual, e terá que fazer o jogo decisivo fora de casa.
O Jogo
Com Rio Branco jogando com o time reserva e o Jaguaré com força máxima buscando a vitória e, consequentemente, a permanência na Série A do Estadual, o jogo se desenhou muito equilibrado no primeiro tempo. Os dois clubes criaram chances e finalizaram, mas foi o Rio Branco que abriu o placar em Cariacica.
Aos 31 minutos, Breno Melo, a joia capa-preta, recebeu na intermediária, carregou e finalizou de fora da área no ângulo do goleiro tricolor para fazer uma pintura no Kleber Andrade. Já nos acréscimos da primeira etapa, Jacó, o centroavante do Brancão, perdeu uma grande chance cara a cara com o goleiro Diego e o Rio Branco foi para intervalo vencendo por apenas no 1 a 0.
Na volta do intervalo, o Jaguaré voltou com um ritmo mais intenso buscando o gol de empate, porém sem sucesso. O Tricolor teve uma grande chance, quando armou um contra-ataque com Rael. O centroavante achou Rosiel sozinho na área, mas o camisa 10 furou e desperdiçou a jogada. O Jaguaré ainda balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.
Na altura dos 30 minutos do segundo tempo, Ricardinho, principal contratação do Brancão e que entrou na segunda etapa, recebeu e acertou um belo chute de fora da área, ampliando o placar.
Minutos depois chegou o 3 a 0. Após um bate e rebate, a bola subiu na área do Jaguaré. João Paulo deu uma bicicleta que encontrou Braga na pequena área e, de voleio, o camisa 20 estufou as redes para o Capa-Preta.