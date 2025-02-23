Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boa fase

Rio Branco vence e decreta o rebaixamento do Jaguaré no Capixabão

Mesmo com time reserva, o Capa-Preta fez uma boa partida e conseguiu vencer com autoridade o time do Norte do Estado

Publicado em 23 de Fevereiro de 2025 às 18:22

Vinícius Lima

Breno Melo acertou lindo chute de fora da área para abrir o placar para o Rio Branco Crédito: Wagner Chaló / Rio Branco
O Rio Branco entrou a campo pela última rodada da primeira fase do Capixabão 2025 com o time praticamente reserva. A vitória por 3 a 0 diante do Jaguaré no estádio Kleber Andrade, na tarde deste domingo (23), sacramentou a queda do Tricolor do Norte para a Segunda Divisão do Estadual.
Breno Melo, Ricardinho e Braga balançaram as redes para o Brancão, que mesmo com o triunfo terminou a fase de pontos corridos fora do G-4, na quinta colocação, e agora vai enfrentar o Capixaba pelas quartas de final do Estadual, e terá que fazer o jogo decisivo fora de casa. 

O Jogo

Com Rio Branco jogando com o time reserva e o Jaguaré com força máxima buscando a vitória e, consequentemente, a permanência na Série A do Estadual, o jogo se desenhou muito equilibrado no primeiro tempo. Os dois clubes criaram chances e finalizaram, mas foi o Rio Branco que abriu o placar em Cariacica.
Aos 31 minutos, Breno Melo, a joia capa-preta, recebeu na intermediária, carregou e finalizou de fora da área no ângulo do goleiro tricolor para fazer uma pintura no Kleber Andrade. Já nos acréscimos da primeira etapa, Jacó, o centroavante do Brancão, perdeu uma grande chance cara a cara com o goleiro Diego e o Rio Branco foi para intervalo vencendo por apenas no 1 a 0.
Na volta do intervalo, o Jaguaré voltou com um ritmo mais intenso buscando o gol de empate, porém sem sucesso. O Tricolor teve uma grande chance, quando armou um contra-ataque com Rael. O centroavante achou Rosiel sozinho na área, mas o camisa 10 furou e desperdiçou a jogada. O Jaguaré ainda balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.
Na altura dos 30 minutos do segundo tempo, Ricardinho, principal contratação do Brancão e que entrou na segunda etapa, recebeu e acertou um belo chute de fora da área, ampliando o placar.
Minutos depois chegou o 3 a 0. Após um bate e rebate, a bola subiu na área do Jaguaré. João Paulo deu uma bicicleta que encontrou Braga na pequena área e, de voleio, o camisa 20 estufou as redes para o Capa-Preta.

Veja Também

Vitória goleia, se salva e rebaixa o Nova Venécia no Capixabão

Rio Branco anunciou a contratação de Cayo Tenório, ex-Vasco

Venda Nova em festa depois da classificação do Rio Branco na Copa do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba Capixabão 2025
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clóvis Brás Júnior (destaque) foi morto ao chegar para trabalhar
Colega é preso suspeito de matar manobrista do Transcol por ciúmes em Cariacica
Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados