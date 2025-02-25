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Em visita ao ES

Zico fala de Copa do Mundo e comenta volta de Neymar à Seleção

Galinho está confiante para nova fase do Brasil, mas ainda não vê Neymar pronto para voltar a vestir a Amarelinha

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 19:26

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

25 fev 2025 às 19:26
Zico em entrevista coletiva na visita ao ES
Zico em entrevista coletiva na visita ao ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Em visita ao Espírito Santo, Zico comentou sobre a convocação da Seleção Brasileira que vai acontecer no próximo dia 7 de março, para a rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Os confrontos serão contra a Colômbia e Argentina, seleções que estão à frente do Brasil na tabela, nos dias 20 e 25 de março, e o Galinho disse estar confiante para esta nova fase da Amarelinha.
Uma das especulações, é o possível retorno de Neymar à camisa 10 do Brasil, e Zico entende que o atual jogador do Santos precisa de rodagem. "O Neymar está precisando de jogar, porque vem de um tempo muito longo de inatividade. Agora, com ritmo do jogo, naturalmente ele mesmo vai ver se há possibilidade de uma convocação ou não. A gente falar do talento dele é chover no molhado. Agora depende do estado físico, atlético, que ele se encontre", disse o ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira.
Mesmo com o tempo controlado, Neymar vem ganhando cada vez mais minutos em campo pelo Santos. O jogador segue recuperando a forma física e, em menos de vinte dias desde a sua volta ao Brasil, o craque já atuou mais do que em um ano e cinco meses jogando no futebol da Arábia Saudita. Pela equipe santista, o camisa 10 já soma dois gols e três assistências, em seis partidas, jogando 432 minutos.

Nova fase da Seleção

"Acho que o Brasil deu uma retomada nos últimos jogos, em termos daquela preocupação que estava com a seleção numa posição ruim. Se recuperou e acho que dificilmente deixa de chegar lá entre os primeiros, com a Argentina, com o Uruguai, com a Colômbia. Eu acredito que o Brasil possa fazer uma boa Copa do Mundo, tem aparecido aí jogadores de muita qualidade jogando no Brasil. Isso é fundamental e dá esperança para o treinador", disse Zico.
O ex-jogador também falou sobre o equilíbrio no futebol mundial, e que não enxerga seleções muito à frente do Brasil hoje. "Continua ali a França com o mesmo grupo, que é bom tecnicamente; a Espanha que deu uma melhora; e a Inglaterra, que chegou bem na última. Já Itália e Alemanha, que sempre foram os grandes rivais do futebol brasileiro, ultimamente têm tido uma queda muito grande", falou o Galinho, que ainda disse acreditar que o futebol sul-americano tem condições de manter o mundial, citando a própria campeã Argentina, que corria por fora entre as favoritas para 2022 e mesmo assim surpreendeu as seleções europeias.

Visita ao Espírito Santo

O Zico dá nome ao projeto de formação de atletas Escola de Futebol Zico 10, que possui sedes por toda a Grande Vitória. Na tarde desta terça-feira (25), o Galinho fez uma visita a três deles que ainda não tinha conhecido, incluindo a nova localizada na Maple Bear, escola de ensino fundamental na Praia da Costa, em Vila Velha.
Em entrevista coletiva, Zico falou sobre os resultados positivos do instituto e que o projeto é focado na formação de cidadãos, e não apenas de novos atletas. "Todos estão cumprindo a metodologia das escolas, que é a formação de cidadão à frente da formação do jogador de futebol. O que não falta é clube nesse país para formar jogador. Nós formamos para ele, se não for possível no futebol, fazer outras atividades. O futebol é muito bom por causa disso, porque ele permite o conhecimento de diversas áreas", relatou ele.

Zico visita escola em Vila Velha

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