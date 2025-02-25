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Finanças

Vasco anuncia recuperação judicial para tentar sanar crise do clube e da SAF

O clube fez o pedido na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), na segunda-feira (24)

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 09:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 fev 2025 às 09:58
Pedrinho, presidente do Vasco, se movimenta para atenuar a crise financeira do clube
Pedrinho, presidente do Vasco, se movimenta para atenuar a crise financeira do clube Crédito: Dikran Sahagian/Vasco
O Vasco anunciou que deu entrada em um processo de recuperação judicial para sanar a crise tanto do clube associativo quanto da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O time carioca tem dívida estimada em cerca de R$ 1,4 bilhão. O clube fez o pedido na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), na segunda-feira (24).
"A recuperação judicial é fundamental para aumentar a segurança jurídica, criando um cenário de previsibilidade e estabilidade financeira, favorável para atrair novos investidores e, eventualmente, uma futura negociação pautada pela responsabilidade", disse o clube, em nota assinada tanto por Pedrinho, presidente do Club de Regatas Vasco da Gama, quanto por Carlos Amodeo, atual CEO da Vasco SAF.
Pedrinho e Amodeo afirmam que a reestruturação foi iniciada em junho do ano passado, com o objetivo de "restabelecer efetivamente a saúde financeira do Club e da SAF". "Esse processo segue contando com o suporte (dos advogados) da Alvarez & Marsal e de renomados escritórios de advocacia altamente especializados."
Caso seja aprovada a recuperação judicial, o que pode acontecer em poucos dias, um administrador judicial será nomeado para o clube. "Decisões difíceis, mesmo quando amargas e impopulares, não diminuem a convicção e determinação da atual administração de enfrentar esse desafio de maneira firme e responsável. Ou se encara a realidade, ou corre o risco de seguir repetindo os mesmos erros do passado."
Pedrinho e Amodeo garantiram que o clube vai seguir operando normalmente no dia a dia. "O CRVG e a VascoSAF reafirmam que as operações do dia a dia e os investimentos no futebol continuarão, assim como o pagamento em dia dos salários dos profissionais, atletas e demais obrigações."

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