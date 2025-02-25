Gabi Zanotti está grata com volta à seleção após 5 anos e elogia novo grupo

Uma das jogadoras mais experientes do futebol brasileiro, a meia Gabi Zanotti, capixaba e natural de Itaguaçu, voltou a vestir a amarelinha depois de cinco anos. A atual campeã da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, está na Granja Comary, em Teresópolis, no perído de treinos que se encerra na próxima quarta-feira (26), e cedeu uma entrevista ao site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), onde contou os segredos da longevidade no esporte e o sentimento de voltar a fardar a camisa da Seleção Brasileira.

A última convocação de Gabi Zanotti para a Seleção Brasileira ocorreu em dezembro de 2019, quando a técnica ainda era a sueca Pia Sundhage. Na ocasião, a meia foi convocada para disputar amistosos contra o México. “É muito gratificante voltar depois de 5 anos. O futebol é muito dinâmico, você tem que viver e desfrutar cada momento”, disse a capixaba, que garantiu estar focada em jogar a Copa América, sediada no Equador, entre julho e agosto.

"Sempre penso num curto prazo o futebol. Pensando em Seleção, temos uma Copa América pela frente. Pensando em clube, meu sonho ainda é o Mundial de Clubes, que não tive a oportunidade de jogar. Espero ter essa chance para conquistar um título mundial de clubes. Vou continuar competindo enquanto tiver prazer de entrar em campo com essa fome de bola. É dessa forma que eu quero viver do modo mais intenso possível", disse ela.



Volta à seleção

Velha conhecida do técnico Arthur Elias dos tempos de Corinthians, Gabi Zanotti foi uma das principais jogadoras do clube durante os seis anos em que estiveram juntos no Timão. A dupla entre treinador e jogadora foram campeões de tudo o que disputaram, tendo levantado um penta Campeonato Brasileiro, três Libertadores, três Paulistas e duas Supercopas do Brasil.

"Já trabalhei com Arthur Elias e toda comissão técnica dele por alguns anos, eles sabem conduzir e gerir o elenco muito bem e tenho visto isso aqui nesses dias de trabalho, em Teresópolis. Nesse período todo longe da seleção, eu nunca deixei de trabalhar, eu sou uma atleta que gosta de trabalhar, sou muito competitiva, intensa no dia a dia de trabalho, quem está diariamente comigo sabe como eu gosto de trabalhar", disse ela.



Gabi Zanotti volta à Seleção Brasileira Crédito: CBF

Longevidade no esporte

Aos 39 anos, Gabi é um exemplo de longevidade no futebol. A capixaba também falou sobre o segredo para se manter no topo por tanto tempo. Em 2024, Gabi Zanotti atuou em 20 partidas, marcando sete gols. Na Libertadores, a meia balançou as redes cinco vezes e deu três assistências, o que a levou ao prêmio individual de Rainha da América, além do título da competição. Multicampeã com o Corinthians na época que o Timão era comandado por Arthur Elias, Gabi falou sobre a relação com a comissão técnica.