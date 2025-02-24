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Voltando a melhor fase

Em 1 mês no Santos, Neymar supera números de 1 ano e meio no Al Hilal

Craque brasileiro disputou 428 minutos com o clube saudita e 432 na segunda passagem pelo Peixe

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 12:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 fev 2025 às 12:31
Neymar vem sendo protagonista em sua volta ao Santos. Recuperando a forma física após as lesões, ele está ganhando cada vez mais minutagem.
Neymar Jr comemora seu gol durante partida entre Inter de Limeira e Santos, Crédito: Folhapress
Mesmo com o tempo controlado, Neymar vem ganhando cada vez mais minutos em campo, partida após partida. O craque segue recuperando a forma física e fica mais próximo do ritmo ideal após a grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.
Em 18 dias de volta ao Brasil, Neymar já atuou mais do que em um ano e cinco meses na Arábia Saudita. Pelo Santos, o camisa 10 já soma dois gols e três assistências, em seis partidas. Desde que reestreou, em 5 de fevereiro, o craque já jogou 432 minutos pelo Santos. Até aqui, foram seis partidas: Botafogo-SP (45 minutos), Novorizontino (75 minutos), Corinthians (68 minutos), Água Santa (85 minutos), Noroeste (69 minutos) e Inter de Limeira (90 minutos).
Pelo Al Hilal, foram sete jogos, com um gol e duas assistências distribuídas em 428 minutos em campo. Ele chegou ao clube saudita para a temporada de 2023/24 e deixou a Arábia esse ano, em 2025. Atrapalhado pelas lesões, Neymar teve uma lesão na coxa, problemas musculares, além do LCA, sofrido na partida entre Brasil x Uruguai, pelas eliminatórias da Copa de 2026.
O técnico Pedro Caixinha tem a missão de controlar o tempo do craque e falou sobre isso após a vitória do último domingo (23), por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira.
O Neymar não jogava 90 minutos há muito tempo. Era importante que tivesse essa parte em termos de minutagem, daquilo que foi o crescimento. No último jogo, saiu de forma mais prematura. Fez um gol e deu duas assistências. Sempre muito importante. É um jogador de muita qualidade, seja com bola em jogo ou em bola parada

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