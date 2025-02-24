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Do campo para o escritório

Zagueiro ex-Desportiva vira sócio de uma empresa que gera R$70 bilhões

William Machado, que esteve no elenco da Desportiva Ferroviária em 1998, virou assessor de investimentos de uma companhia que cuida de 50 mil clientes

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2025 às 15:20
William Machado, ex-zagueiro da Desportiva e assessor de investimentos
William Machado, ex-zagueiro da Desportiva e assessor de investimentos Crédito: Reprodução/Instagram
No imaginário popular, todo grande jogador de futebol enriquece enquanto atua como atleta. Mas, na maioria dos casos, a fortuna acumulada durante a carreira profissional não fica sob uma consciente gestão financeira, o que acarreta em uma má administração e não permite que ex-jogadores mantenham o mesmo padrão de vida do que já tiveram. 
William Machado, zagueiro que jogou na Desportiva Ferroviária no ano de 1998, último grande ano da Locomotiva em Campeonato Brasileiro, é um exemplo de boa administração e gestão financeira depois da aposentadoria do esporte. Aos 48 anos, ele agora atua como assessor de investimentos e é sócio de uma empresa que gere mais de R$ 70 bilhões de 50 mil clientes espalhados pelo Brasil e pelo mundo.
A aproximação com o mercado financeiro se deu ainda durante a carreira de jogador. William, que também teve passagens pelo Cruzeiro, Grêmio e Corinthians, cursava a faculdade de Ciências Contábeis paralelamente à vida nos gramados e, depois da aposentadoria e experiências como gerente de futebol do Santos, o ex-atleta passou a seguir a carreira de assessor financeiro.
"Quando comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, me vi ali no momento de como vou investir, e eu não tinha muito conhecimento e não tinha quem me auxiliasse, mas queria o melhor para potencializar o meu patrimônio. E o que fiz foi ser bastante conservador e estudar durante a minha carreira, principalmente no Corinthians. Tive a oportunidade de conhecer muita gente do mercado financeiro em São Paulo, e isso me abriu os olhos para várias coisas", disse William em entrevista ao GE.Globo.
A empresa em ele é sócio, a Fami Capital, se tornou uma das maiores do segmento no país, contando com 13 unidades no Brasil, além de uma filial em Miami, nos Estados Unidos. A companhia conta com mais de 600 colaboradores ajudando ex-jogadores, famosos a qualquer pessoa que busque fazer investimentos. É a partir da experiência no futebol que William tenta ajudar os colegas de profissão a gerir o próprio dinheiro.
William Machado teve passagem como gerente de futebol do Santos
William Machado teve passagem como gerente de futebol do Santos Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Relembre a trajetória de William na Desportiva

William fez parte do elenco que do último grande ano da Tiva em Campeonato Brasileiro, na disputa da Série B de 1998, quando o time capixaba teve uma campanha histórica, chegou ao quadrangular final e ficou a apenas um empate do tão sonhado acesso à Elite.
A segunda divisão daquele ano contou com 24 time, que foram distribuídos em quatro grupos com seis equipes em cada, e os quatro primeiros colocados de cada chave se classificavam para a fase seguinte. A Desportiva caiu no Grupo A, ao lado do Atlético-GO, Londrina, Náutico, Remo e União São João-SP, e se classificou em segundo, com 16 pontos, sendo cinco vitórias, um empate e quatro derrotas, tendo a segunda melhor defesa do grupo, tendo sofrido 10 gols em 10 jogos.
Na segunda fase, a Tiva enfrentou a Tuna-Luso, do Pará, e aplicou um placar agregado histórico de 6 a 2. Foi um empate em 1 a 1 no primeiro jogo; uma vitória por 2 a 0 no segundo; e mais um triunfo por 3 a 1 na terceira partida. Com a classificação, a Locomotiva chegou na terceira fase, onde jogaria mais uma etapa de pontos corridos, agora no Grupo M, que contava com outras quatro equipes: Gama, Criciúma e XV de Piracicaba.
Mais um vez, a Desportiva passou em segundo, com 9 pontos em 18 disputados. Foram 3 vitórias e 3 derrotas que levaram à equipe grená ao quadrangular que poderia garantir o acesso à Série A de 1999. Já na fase final, o grupo era formado por Gama, Botafogo-SP e Londrina e, infelizmente, a Locomotiva ficou em terceiro. No confronto direto pela segunda vaga com o time de Ribeirão Preto na última rodada, os capixabas sofreram um goleada de 5 a 1, e não carimbaram o passaporte para a elite do futebol brasileiro.
Time da Desportiva em 1998: Luiz Carlos; Evaldo, Daniel, Giuliano, Sergio Andrade; Rogério Tatu, Marcos Roberto, Ronaldo, Carlinhos, Evandro e Paulo Renato .
Luiz Carlos; Evaldo, Daniel, Giuliano, Sergio Andrade; Rogério Tatu, Marcos Roberto, Ronaldo, Carlinhos, Evandro e Paulo Renato . Crédito: Reprodução / Desportiva Ferroviária

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