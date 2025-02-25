Zico visita CTs no ES e destaca formação de atletas e cidadãos

Zico visita escolinha na escola Maple Bear Crédito: Carlos Alberto Silva

Ídolo do Flamengo, Zico dá nome ao projeto de formação de atletas Escola de Futebol Zico 10, que possui sedes por toda a Grande Vitória. Na tarde desta terça-feira (25), o Galinho fez uma visita a três deles que ainda não tinha conhecido, incluindo a nova localizada na Maple Bear, escola de ensino fundamental na Praia da Costa, em Vila Velha.

Em entrevista coletiva, Zico falou sobre os resultados do instituto. "O balanço que os meus coordenadores fazem é que tudo está funcionando da melhor maneira possível, dentro das condições de cada parceiro e a gente fica feliz com isso, porque isso mostra a credibilidade, mostra o empenho, mostra a determinação da garotada em querer sempre melhorar", disse o ex-jogador.

O Galinho ainda falou sobre importância da Escola Zico 10 na formação de cidadãos, e não apenas de novos atletas. "Todos estão cumprindo a metodologia das escolas, que é a formação de cidadão à frente da formação do jogador de futebol. O que não falta é clube nesse país para formar jogador. Nós formamos para ele, se não for possível no futebol, fazer outras atividades. O futebol é muito bom por causa disso, porque ele permite o conhecimento de diversas áreas", relatou.

Na conversa com as crianças, o ex-atleta também enfatizou o papel fundamental da escola na vida da garotada, e como o foco no esporte e nos estudos deve sempre andar lado a lado. Ele ainda dando o exemplo da própria vida, e como foi bem sucedido dentro das quatro linhas, mas também no meio acadêmico, ao se graduar em Educação Física.

Zico visita escola em Vila Velha

Relação com o Espírito Santo

"A gente fica feliz com a nossa aceitação. Aqui, no Espírito Santo, junto com Santa Catarina, há uma disputa muito grande em relação ao número de parceiros que a gente tem. Isso mostra confiança, mostra que o trabalho está bom", disse Zico. Atualmente, existem escolas e instituições parceiras da Escola Zico 10 espalhadas por toda o Estado, desde Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, até Linhares e Colatina.