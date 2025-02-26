Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Zebras

Quem já se garantiu na 3ª fase da Libertadores?

Iquique, do Chile e Allianza Lima do Peru garantiram vaga na terceira fase

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 10:18

Agência FolhaPress

26 fev 2025 às 10:18
Boca Juniors foi eliminado pelo Alianza Lima Crédito: REUTERS/Gonzalo Colini
Três dos classificados à terceira fase da Libertadores, a última antes da formação dos grupos, foram conhecidos na última terça (25), outros dez clubes, incluindo o Corinthians, brigam pelas cinco vagas restantes.

BAHIA DENTRO, BOCA FORA

O Bahia é um dos garantidos. Os comandados de Rogério Ceni venceram o The Strongest por 4 a 1 no placar agregado 1 a 1 na ida, em La Paz, e 3 a 0 na volta, na Fonte Nova.
O Iquique surpreendeu e também passou. O time chileno, que faz sua terceira participação na Libertadores, desbancou o Santa Fe (Colômbia) após pênaltis.
Já o Boca Juniors ficou fora em uma noite dramática. Depois de perder no Peru para o Alianza Lima, o hexacampeão continental até tirou a desvantagem na Bombonera, mas caiu na decisão por pênaltis e está eliminado.

E O RESTO?

O Corinthians disputa a classificação nesta quarta (26). O alvinegro recebe a Universidad Central, da Venezuela, na Neo Química Arena, uma semana após empatar por 1 a 1 em Caracas.
Boston River x Ñublense, Tolima x Melgar, Monagas x Cerro Porteño e El Nacional x Barcelona-EQU são os jogos restantes da 2ª fase dos oito clubes, quatro completam a lista dos sobreviventes.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados