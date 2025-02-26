Quem já se garantiu na 3ª fase da Libertadores?

Três dos classificados à terceira fase da Libertadores, a última antes da formação dos grupos, foram conhecidos na última terça (25), outros dez clubes, incluindo o Corinthians, brigam pelas cinco vagas restantes.
BAHIA DENTRO, BOCA FORA
O Bahia é um dos garantidos. Os comandados de Rogério Ceni venceram o The Strongest por 4 a 1 no placar agregado 1 a 1 na ida, em La Paz, e 3 a 0 na volta, na Fonte Nova.
O Iquique surpreendeu e também passou. O time chileno, que faz sua terceira participação na Libertadores, desbancou o Santa Fe (Colômbia) após pênaltis.
Já o Boca Juniors ficou fora em uma noite dramática. Depois de perder no Peru para o Alianza Lima, o hexacampeão continental até tirou a desvantagem na Bombonera, mas caiu na decisão por pênaltis e está eliminado.
E O RESTO?
O Corinthians disputa a classificação nesta quarta (26). O alvinegro recebe a Universidad Central, da Venezuela, na Neo Química Arena, uma semana após empatar por 1 a 1 em Caracas.
Boston River x Ñublense, Tolima x Melgar, Monagas x Cerro Porteño e El Nacional x Barcelona-EQU são os jogos restantes da 2ª fase dos oito clubes, quatro completam a lista dos sobreviventes.