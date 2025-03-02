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Fluminense goleia o Volta Redonda e encaminha vaga para a final do Carioca

Tricolor não tomou conhecimento do time adversário e goleou por 4 a 0, com gols de Canobbio (duas vezes), Arias e Cano

Publicado em 02 de Março de 2025 às 20:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2025 às 20:04
Futebol
Cano e Arias marcaram 2 dos quatro gols do Fluminense na goleada Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense

Imponente, o Fluminense goleou o Volta Redonda por 4 a 0 hoje, no Maracanã, com dois de Canobbio, e encaminhou sua vaga para a final do Campeonato Carioca. Os outros gols foram marcados por Jhon Arias e Germán Cano.

 O Tricolor agora pode perder por três gols de diferença no jogo da volta, dia 9, em Volta Redonda (RJ), que mesmo assim garante sua classificação na decisão. O time da Cidade do Aço tem a vantagem de dois resultados iguais, já que fez uma campanha melhor na Taça Guanabara.

O jogo

O Fluminense teve o controle do jogo desde os primeiros minutos, mas contou com uma ajuda do próprio Volta Redonda para ter sua vida facilitada logo no início, quando Wellington Silva falhou e Canobbio abriu o placar.

O erro com gol na sequência pareceu abalar o time da Cidade do Aço que, acuado, passou a conceder espaços e o Tricolor foi se aproveitando. O predomínio só não foi completo porque o Voltaço chegou a assustar com duas bolas na trave, sendo uma em impedimento.

No segundo tempo o Fluminense nem precisou colocar o pé no acelerador para se manter soberano na partida. Mano Menezes fez modificações e manteve o nível da equipe diante de um Volta Redonda atônito e pobre de criação no ataque, que levou o quarto gol quando preparava uma substituição em atacado com quatro jogadores. No fim, o Tricolor poupou o físico e segurou o resultado.

O Fluminense abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo quando Wellington Silva foi recuar para o goleiro e o passe foi fraco, dando uma assistência para Canobbio, que teve tranquilidade e tocou no canto, rasteiro.

 O Tricolor chegou aos 2 a 0 aos 17 minutos, quando Jhon Arias se aproximou da área e deu uma enfiada para Canobbio, que chegou batendo cruzado para fazer seu segundo na partida.

O 3 a 0 foi uma pintura de Arias. Ele dominou, partiu em direção à área do Volta Redonda e decidiu arriscar da intermediária. A bola saiu um foguete e morreu no ângulo. Golaço!

 Aos 25 do segundo tempo, Keno recebeu na esquerda e rolou para Germán Cano. O argentino teve a frieza de um artilheiro, dominou tirando o zagueiro e chutou forte, fazendo o 4 a 0 para o Fluminense.

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