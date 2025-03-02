Fluminense goleia o Volta Redonda e encaminha vaga para a final do Carioca

No segundo tempo o Fluminense nem precisou colocar o pé no acelerador para se manter soberano na partida. Mano Menezes fez modificações e manteve o nível da equipe diante de um Volta Redonda atônito e pobre de criação no ataque, que levou o quarto gol quando preparava uma substituição em atacado com quatro jogadores. No fim, o Tricolor poupou o físico e segurou o resultado.