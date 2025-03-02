Fluminense goleia o Volta Redonda e encaminha vaga para a final do Carioca

Imponente, o Fluminense goleou o Volta Redonda por 4 a 0 hoje, no Maracanã, com dois de Canobbio, e encaminhou sua vaga para a final do Campeonato Carioca. Os outros gols foram marcados por Jhon Arias e Germán Cano.
O Tricolor agora pode perder por três gols de diferença no jogo da volta, dia 9, em Volta Redonda (RJ), que mesmo assim garante sua classificação na decisão. O time da Cidade do Aço tem a vantagem de dois resultados iguais, já que fez uma campanha melhor na Taça Guanabara.
O jogo
O Fluminense teve o controle do jogo desde os primeiros minutos, mas contou com uma ajuda do próprio Volta Redonda para ter sua vida facilitada logo no início, quando Wellington Silva falhou e Canobbio abriu o placar.
O erro com gol na sequência pareceu abalar o time da Cidade do Aço que, acuado, passou a conceder espaços e o Tricolor foi se aproveitando. O predomínio só não foi completo porque o Voltaço chegou a assustar com duas bolas na trave, sendo uma em impedimento.
No segundo tempo o Fluminense nem precisou colocar o pé no acelerador para se manter soberano na partida. Mano Menezes fez modificações e manteve o nível da equipe diante de um Volta Redonda atônito e pobre de criação no ataque, que levou o quarto gol quando preparava uma substituição em atacado com quatro jogadores. No fim, o Tricolor poupou o físico e segurou o resultado.
O Fluminense abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo quando Wellington Silva foi recuar para o goleiro e o passe foi fraco, dando uma assistência para Canobbio, que teve tranquilidade e tocou no canto, rasteiro.
O Tricolor chegou aos 2 a 0 aos 17 minutos, quando Jhon Arias se aproximou da área e deu uma enfiada para Canobbio, que chegou batendo cruzado para fazer seu segundo na partida.
O 3 a 0 foi uma pintura de Arias. Ele dominou, partiu em direção à área do Volta Redonda e decidiu arriscar da intermediária. A bola saiu um foguete e morreu no ângulo. Golaço!
Aos 25 do segundo tempo, Keno recebeu na esquerda e rolou para Germán Cano. O argentino teve a frieza de um artilheiro, dominou tirando o zagueiro e chutou forte, fazendo o 4 a 0 para o Fluminense.