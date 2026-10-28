Transcol supera 75% da frota com ar-condicionado após receber 40 ônibus

O Sistema Transcol recebeu 40 novos ônibus ao longo de outubro, como parte do processo de renovação da frota iniciado em 2019. Os veículos são equipados com ar-condicionado e recursos de acessibilidade. Segundo o governo do Estado, com a chegada dos novos coletivos, mais de 75% da frota do Transcol já é renovada e climatizada.
O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, destacou os investimentos na renovação da frota. "Cada novo ônibus representa mais um passo na construção de um sistema que acolhe melhor os passageiros e oferece mais qualidade no atendimento", afirmou.
Outra novidade é que, a partir deste sábado (31), o sistema metropolitano também vai assumir a operação de 30 linhas municipais em Vila Velha, anteriormente atendidas pela Viação Sanremo. A mudança ocorre após o encerramento da concessão municipal e, segundo o governo estadual, os itinerários serão mantidos.
Com a incorporação das linhas, os passageiros passam a contar com os benefícios do sistema metropolitano, como a integração temporal e tarifária, a conexão com o Aquaviário por meio do Cartão GV e a consulta à previsão dos horários das viagens pelo aplicativo Ônibus GV.
Para as pessoas que ainda não possuem o Cartão GV, é possível consultar os pontos de venda e outras orientações pelo site (clique aqui).