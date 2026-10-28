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Transporte Público

Transcol supera 75% da frota com ar-condicionado após receber 40 ônibus

Os transportes públicos receberam 40 novos ônibus e a partir deste sábado (31), o sistema metropolitano assume a operação das 30 linhas que atendiam Vila Velha

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 17:49

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

28 out 2026 às 17:49
Governo do Estado incorporou 40 novos ônibus ao Transcol em outubro
Governo do Estado incorporou 40 novos ônibus ao Transcol em outubro Divulgação | Sistema Transcol

O Sistema Transcol recebeu 40 novos ônibus ao longo de outubro, como parte do processo de renovação da frota iniciado em 2019. Os veículos são equipados com ar-condicionado e recursos de acessibilidade. Segundo o governo do Estado, com a chegada dos novos coletivos, mais de 75% da frota do Transcol já é renovada e climatizada.


O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, destacou os investimentos na renovação da frota. "Cada novo ônibus representa mais um passo na construção de um sistema que acolhe melhor os passageiros e oferece mais qualidade no atendimento", afirmou.

Transcol assume linhas em Vila Velha

Outra novidade é que, a partir deste sábado (31), o sistema metropolitano também vai assumir a operação de 30 linhas municipais em Vila Velha, anteriormente atendidas pela Viação Sanremo. A mudança ocorre após o encerramento da concessão municipal e, segundo o governo estadual, os itinerários serão mantidos.


Com a incorporação das linhas, os passageiros passam a contar com os benefícios do sistema metropolitano, como a integração temporal e tarifária, a conexão com o Aquaviário por meio do Cartão GV e a consulta à previsão dos horários das viagens pelo aplicativo Ônibus GV.


Para as pessoas que ainda não possuem o Cartão GV, é possível consultar os pontos de venda e outras orientações pelo site (clique aqui). 

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