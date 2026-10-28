Transcol supera 75% da frota com ar-condicionado após receber 40 ônibus

O Sistema Transcol recebeu 40 novos ônibus ao longo de outubro, como parte do processo de renovação da frota iniciado em 2019. Os veículos são equipados com ar-condicionado e recursos de acessibilidade. Segundo o governo do Estado, com a chegada dos novos coletivos, mais de 75% da frota do Transcol já é renovada e climatizada.





O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, destacou os investimentos na renovação da frota. "Cada novo ônibus representa mais um passo na construção de um sistema que acolhe melhor os passageiros e oferece mais qualidade no atendimento", afirmou.