  • Com brilho de Cano, Fluminense bate o Caxias e avança na Copa do Brasil
Com brilho de Cano, Fluminense bate o Caxias e avança na Copa do Brasil

Tricolor consegui abrir vantagem e sofreu um gol, mas depois conseguiu manter a tranquilidade para assegurar a vitória

Publicado em 05 de Março de 2025 às 21:46

Agência Estado

Cano marcou dois gols para o Fluminense no duelo contra o Caxias Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O Fluminense entrou em campo nesta "Quarta-Feira de Cinzas" e confirmou seu favoritismo para seguir para a terceira fase da Copa do Brasil. Em jogo único, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, em noite de Germán Cano, o time carioca superou o Caxias por 2 a 1.
Com a classificação, o Fluminense agora espera o sorteio da terceira fase, que contará com as entradas dos times da Libertadores, mais os campeões da Copa Verde, Copa do Nordeste e Série B do Campeonato Brasileiro. Além da vaga, o Flu embolsou mais R$ 2.315.250,00.
No primeiro confronto entre Fluminense e Caxias da história, o time carioca contou com o faro do atacante e artilheiro Germán Cano. Ele que marcou os dois gols da classificação, chegando a incrível marca de 101 gols com a camisa tricolor. Além disso, o argentino é o artilheiro isolado da Copa do Brasil, com quatro gols, retornando a boa fase de 2023. Allison, descontou para o time gaúcho.

