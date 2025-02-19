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Filipe Souza

Aumento da capacidade de público do Kleber Andrade será avaliada em julho

Empresa contratada para analisar a viabilidade técnica e financeira da expansão do estádio entregará estudo para o Governo no início do segundo semestre deste ano

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 15:42

Públicado em 

19 fev 2025 às 15:42
Filipe Souza

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Filipe Souza

Kleber Andrade pode ter sua capacidade de público aumentada para receber clássicos nacionais e jogos da Seleção Brasileira
Kleber Andrade pode ter sua capacidade de público aumentada para receber clássicos nacionais e jogos da Seleção Brasileira Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Quebra de recorde de público, três jogos do Campeonato Carioca, uma partida de Copa do Brasil (mais duas nos próximos dias) e recentemente inspecionado pela Fifa como um dos candidatos a centro de treinamento na Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 2027. Os últimos dias do Kleber Andrade, em Cariacica, têm sido intensos, por isso a discussão sobre a possibilidade de expansão do estádio voltou à pauta do Governo do Espírito Santo. 
Em entrevista exclusiva à coluna, o secretário de Esportes, José Carlos Nunes, confirmou que entre julho e agosto a Sesport terá em mãos o estudo que aponta as intervenções e os investimentos necessários para aumentar a capacidade de público do Kleber Andrade para 35 mil torcedores. Hoje o estádio comporta até 22 mil pessoas. 
"O estudo de viabilidade técnica e financeira está em andamento. Acredito que entre julho e agosto tudo estará definido e teremos todas as informações. Isso será levado ao governador e juntos vamos ver se será possível dar prosseguimento ao projeto de aumentar a capacidade de público do estádio", revelou Nunes.  
A proposta original é que o estádio passe a ter as arquibancadas em formato de ferradura. A conha acústica seria demolida e daria lugar a uma nova estrutura capaz de comportar mais 13 mil torcedores. Sendo assim, o Kleber Andrade entraria mais forte na disputa para receber clássicos nacionais e jogos da Seleção Brasileira. 
"Eu não tenho dúvidas que se se a gente tiver condições de ampliar a capacidade de público, a probabilidade de trazer clássicos é maior. Inclusive com um público maior cai o preço do ticket médio e consequentemente diminui o gasto para o bolso dos torcedores capixabas. Pedimos um estudo aprofundado e agora estamos aguardando o resultado. Tudo será muito bem analisado até chegarmos em uma decisão", finalizou.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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