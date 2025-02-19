Aumento da capacidade de público do Kleber Andrade será avaliada em julho

Kleber Andrade pode ter sua capacidade de público aumentada para receber clássicos nacionais e jogos da Seleção Brasileira Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Em entrevista exclusiva à coluna, o secretário de Esportes, José Carlos Nunes, confirmou que entre julho e agosto a Sesport terá em mãos o estudo que aponta as intervenções e os investimentos necessários para aumentar a capacidade de público do Kleber Andrade para 35 mil torcedores. Hoje o estádio comporta até 22 mil pessoas.

"O estudo de viabilidade técnica e financeira está em andamento. Acredito que entre julho e agosto tudo estará definido e teremos todas as informações. Isso será levado ao governador e juntos vamos ver se será possível dar prosseguimento ao projeto de aumentar a capacidade de público do estádio", revelou Nunes.

A proposta original é que o estádio passe a ter as arquibancadas em formato de ferradura. A conha acústica seria demolida e daria lugar a uma nova estrutura capaz de comportar mais 13 mil torcedores. Sendo assim, o Kleber Andrade entraria mais forte na disputa para receber clássicos nacionais e jogos da Seleção Brasileira.