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Desportiva será anfitriã de torneio internacional durante o Mundial de Clubes

A Locomotiva Grená vai disputar um quadrangular com um time da Série A do Campeonato Brasileiro, além de um clube argentino e um uruguaio
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

19 mai 2025 às 17:56

Publicado em 19 de Maio de 2025 às 17:56

Rio Branco vence a Desportiva no Engenheiro Araripe e avança à final do Capixabão 2025
Torcida da Desportiva Ferroviária no Engenheiro Araripe  Crédito: Carlos Alberto Silva
Enquanto os maiores times do planeta estarão nos Estados Unidos disputando a nova Copa do Mundo de Clubes, os gramados capixabas também irão receber um torneio de cunho internacional. Em julho, a Desportiva Ferroviária vai protagonizar e ser a anfitriã desta competição inédita em terras capixabas.
O time grená, com o intuito de aproveitar a janela da parada do Mundial de Clubes, vai disputar um campeonato com outros três times de renome, sendo um da Série A do Campeonato Brasileiro, e outros dois sul-americanos, do Uruguai e da Argentina.
"A gente deslumbrou a oportunidade de buscar jogos contra times de Série A e times internacionais que as ligas vão parar por conta da janela do Mundial de Clubes. Vamos aproveitar isso para mostrar a marca Desportiva para outros países, para o Brasil e tudo mais", disse Gabriel Venturim, dirigente da Locomotiva.
Além do impacto para a marca, o clube de Jardim América pretende dar visibilidade também para os atletas e do futebol do Espírito Santo e convoca torcedores do Brasil e do Mundo para vir prestigiar a competição.
"A gente está na fase de fechar com esses clubes. Já montamos todo o projeto do evento e já está em execução. E estamos fechando uma transmissão nacional", garantiu Gabriel. O campeonato está sendo organizado por meio de uma parceria com uma empresa esportiva de São Paulo, e os clubes que farão parte do quadrangular serão divulgados em breve.

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