Desportiva será anfitriã de torneio internacional durante o Mundial de Clubes

Torcida da Desportiva Ferroviária no Engenheiro Araripe Crédito: Carlos Alberto Silva

Enquanto os maiores times do planeta estarão nos Estados Unidos disputando a nova Copa do Mundo de Clubes, os gramados capixabas também irão receber um torneio de cunho internacional. Em julho, a Desportiva Ferroviária vai protagonizar e ser a anfitriã desta competição inédita em terras capixabas.

O time grená, com o intuito de aproveitar a janela da parada do Mundial de Clubes, vai disputar um campeonato com outros três times de renome, sendo um da Série A do Campeonato Brasileiro, e outros dois sul-americanos, do Uruguai e da Argentina.

"A gente deslumbrou a oportunidade de buscar jogos contra times de Série A e times internacionais que as ligas vão parar por conta da janela do Mundial de Clubes. Vamos aproveitar isso para mostrar a marca Desportiva para outros países, para o Brasil e tudo mais", disse Gabriel Venturim, dirigente da Locomotiva.

Além do impacto para a marca, o clube de Jardim América pretende dar visibilidade também para os atletas e do futebol do Espírito Santo e convoca torcedores do Brasil e do Mundo para vir prestigiar a competição.