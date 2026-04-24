Falta de vagas em Colatina gera reclamações após suspensão do estacionamento rotativo

Encontrar uma vaga para estacionar no Centro de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, tem sido um desafio diário para motoristas e comerciantes. Sem o sistema de estacionamento rotativo em funcionamento desde janeiro do ano passado, quem circula pela região afirma que a situação piorou.
Eu rodo às vezes três, quatro ruas e não acho vaga. Aí vou lá na Praça do Sol Poente tentar achar. Aqui no Centro é muito difícil
Ediberto Agrizzi
Empresário
De moto e de carro está muito difícil estacionar. Falta vaga
Igor Lodi
Empresário
Antes da suspensão, o rotativo já apresentava problemas, mas moradores e comerciantes afirmam que a ausência do sistema tornou o cenário ainda mais complicado. O serviço foi interrompido após a Prefeitura não renovar o contrato com a empresa responsável, devido a falhas no sistema e descumprimento de exigências contratuais.
Desde então, o município afirma que trabalha na implantação de um novo modelo de estacionamento rotativo. Nesse período, foram realizados estudos técnicos, audiências públicas e até um pré-cadastro de moradores residentes nas ruas onde o sistema deve funcionar.
A lei que autoriza a concessão do serviço já foi aprovada pela Câmara Municipal, e atualmente o processo está em fase de licitação. Depois disso, a documentação ainda precisará ser analisada pelo Tribunal de Contas do Estado antes da contratação da nova empresa responsável.
Segundo a Prefeitura, o cadastro definitivo dos moradores só será feito após essa etapa. A expectativa é que o novo sistema de estacionamento rotativo seja implantado no segundo semestre deste ano.