Vegetti marca duas vezes e Vasco vence o Fortaleza pelo Brasileirão

Na estreia de Fernando Diniz em São Januário, Gigante da Colina vence com autoridade e deixa a zona de rebaixamento

Publicado em 17 de maio de 2025 às 20:55

Vegetti marcou dois gols na vitória do Vasco sobre o Fortaleza pelo Brasileirão Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

Mais de um mês depois, o Vasco voltou a vencer na temporada e com muita propriedade. Neste sábado (17), superou o Fortaleza por 3 a 0 em São Januário, no Rio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Nuno Moreira abriu o placar e Vegetti completou com mais dois gols. A torcida aprovou a atuação do time, que se mostrou mais intenso e com boa qualidade nos passes, marca registrada do técnico Fernando Diniz, que fez sua estreia no estádio vascaíno. >

O Vasco não vencia desde 12 de abril, quando fez 3 a 1 no Sport, em casa, pela terceira rodada. Desde então, teve nove partidas, com três empates e seis derrotas, quatro delas seguidas. Destaque do jogo, Vegetti chegou ao seu 17º gol na temporada e ao 50º desde que chegou ao Vasco - foram dez gols em 2023 e 23 em 2024. O argentino também chegou a sete gols no Brasileirão, dividindo a artilharia com Arrascaeta, do rival Flamengo.>

Com o resultado, o time carioca chegou a dez pontos, em décimo lugar. Já o Fortaleza, que estava há sete jogos sem perder na temporada, com duas vitórias e cinco empates, segue com dez pontos, mas em 13º.>

O Jogo

Os primeiros lances do jogo foram quentes. O Fortaleza quase marcou após Léo Jardim sair errado, mas a defesa deu conta do recado. Depois, com apenas dois minutos, o Vasco abriu o placar com Nuno Moreira. O português tabelou com Hugo Moura, recebeu de volta no lado esquerdo da área e chutou colocado no ângulo oposto para fazer um golaço.>

>

O Fortaleza teve chances perigosas depois disso. Lucero quase empatou ao completar cruzamento de Pikachu, mas a bola saiu por cima. Depois, o Vasco balançou novamente a rede Philippe Coutinho, mas a arbitragem pegou saída de bola na lateral. O time cearense perdeu intensidade na reta final, enquanto o Vasco abusou dos chutes de longe.>

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, ainda mais rápido. Vegetti ampliou o placar para o Vasco com apenas 53 segundos. Paulo Henrique disparou pela direita, aplicou o 'drible da vaca' e cruzou. O atacante argentino apareceu na pequena área apenas para completar com o pé esquerdo.>

Logo depois, o Fortaleza respondeu com Lucero, que chutou, mas Léo Jardim defendeu no reflexo. Em outro lance, Pochettino recebeu na direita e chutou forte da entrada da área para nova defesa do goleiro vascaíno.>

Aos 22 minutos, os dois times ficaram com dez jogadores em campo Marinho, do Fortaleza, foi expulso após dar cotovelada no peito de Lucas Piton. Já Coutinho, do Vasco, recebeu o cartão vermelho por empurrar a cabeça de Marinho, gerando bastante discordância e reclamação.>

O Vasco seguiu melhor no jogo e quase fez o terceiro em chute cruzado de Rayan dentro da área, que acertou a trave oposta. Depois, Nuno Moreira marcou novamente ao receber livre na área, mas a arbitragem marcou impedimento, confirmado pelo VAR.>

Mas aos 34 minutos, o Vasco conseguiu fazer 3 a 0 com uma jogada que o torcedor conhece bem. Lucas Piton foi acionado na esquerda por Nuno Moreira e cruzou por baixo. Na segunda trave, Vegetti se jogou para completar de carrinho e fazer seu segundo gol na partida.>

Mesmo com a desvantagem, o Fortaleza tentou voltar para o jogo e teve boa chance com Pochettino, mas Léo Jardim saltou bem para espalmar. Com algumas substituições nos últimos minutos, o Vasco conseguiu manter a intensidade na marcação e confirmou a vitória>

Na décima rodada, o Vasco faz o clássico com o Fluminense no Maracanã, no Rio, às 18h30 do sábado (24). No domingo (25), às 20h30, o Fortaleza recebe o Cruzeiro no Castelão, em Fortaleza (CE).>

No meio de semana, porém, os dois têm os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na terça-feira, às 19h, o Vasco recebe o Operário-PR em São Januário. Na quarta, às 19h, o Fortaleza joga com o Retrô-PE no Castelão. Ambos empataram por 1 a 1 no duelo de ida.>

