Antes da estreia na Série D, goleiro do Rio Branco destaca qualidade do Maricá

Neguete afirma que Capa-Preta está pronto para buscar uma vitória no primeiro jogo fora de casa

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 17:00

Redação de A Gazeta

Neguete, goleiro do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco SAF
Após uma semana de adiamento, chegou o momento do Rio Branco estrear no Campeonato Brasileiro Série D 2025. Neste sábado (19), o Capa-Preta visita o Maricá no jogo da primeira rodada do Grupo 6.
Além de buscar um bom resultado, atuando fora do Espírito Santo, o Brancão também tenta melhorar o seu retrospecto em estreias na Série D. No histórico, são duas derrotas, um empate e apenas uma vitória.
O goleiro Neguete, que em 2015 estava na Caldense, quando o Rio Branco foi derrotado em Poços de Caldas, por 1 a 0, na abertura da Série D, acredita que a sua equipe vai encontrar dificuldades contra o Maricá. O camisa 12 lembra que o Tsunami tem vários conhecidos do futebol capixaba com o goleiro Yuri Duarte, o lateral Magno Nunes, o volante Matheus Lira, o meia Gutemberg e o atacante Rafael Lucas, que até o mês passado estava no Capa-Preta.
"Independentemente se estamos estreando dentro ou fora de casa, a equipe está bem focada naquilo que a gente quer na competição. O Maricá é uma excelente equipe, fez um Campeonato Carioca surpreendente e conhecemos a maioria dos jogadores e sabemos da qualidade deles", disse o goleiro.
A delegação do Rio Branco viajou para o Rio de Janeiro, de ônibus, no início da manhã de quinta-feira (18). O time capa-preta fica hospedado em um hotel na cidade de Itaboraí, localizada a 29 km de Maricá, local do jogo deste sábado. O Brancão faz dois treinos no Estádio Municipal Alziro de Almeida, antes da estreia.

A estreia do Rio Branco, no Campeonato Brasileiro Série D, será fora de casa, neste sábado (19), às 16h (de Brasília). O Capa-Preta viaja até o Rio de Janeiro para visitar o Maricá, no estádio João Saldanha.

