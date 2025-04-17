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Neymar sente lesão, chora e deixa partida do Santos no primeiro tempo

Em seu primeiro jogo como titular após se recuperar de uma lesão muscular, Neymar atuou por apenas 32 minutos da partida entre Santos e Atlético

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 11:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 abr 2025 às 11:01
Em seu primeiro jogo como titular após se recuperar de uma lesão muscular, Neymar atuou por apenas 32 minutos da partida entre Santos e Atlético-MG e deixou o gramado com outro problema físico.
Neymar se lesionou novamente contra o Atlético MG
Neymar se lesionou novamente contra o Atlético MG Crédito: REUTERS/Thiago Bernardes
O jogador sentiu um desconforto na coxa esquerda no primeiro tempo e, chorando, foi substituído. Ele até tentou permanecer no gramado por mais alguns minutos, mas não conseguiu.
A partida com o time mineiro tinha uma característica especial para o craque, que entrou em campo com a camisa 100 em comemoração ao seu centésimo jogo pelo Santos.
Neymar sentiu o problema na coxa esquerda pela primeira vez em março, durante as quartas de final do Campeonato Paulista, diante do Red Bull Bragantino. O problema tirou ele da partida com o Corinthians pela semifinal da competição.
Ele também acabou desconvocado das partidas contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
O camisa 10 voltou a atuar recentemente, no último fim de semana, quando o time da Vila enfrentou o Fluminense no Maracanã e acabou derrotado por 1 a 0.

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