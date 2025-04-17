Neymar sente lesão, chora e deixa partida do Santos no primeiro tempo

Em seu primeiro jogo como titular após se recuperar de uma lesão muscular, Neymar atuou por apenas 32 minutos da partida entre Santos e Atlético-MG e deixou o gramado com outro problema físico.

Neymar se lesionou novamente contra o Atlético MG Crédito: REUTERS/Thiago Bernardes

O jogador sentiu um desconforto na coxa esquerda no primeiro tempo e, chorando, foi substituído. Ele até tentou permanecer no gramado por mais alguns minutos, mas não conseguiu.

A partida com o time mineiro tinha uma característica especial para o craque, que entrou em campo com a camisa 100 em comemoração ao seu centésimo jogo pelo Santos.

Neymar sentiu o problema na coxa esquerda pela primeira vez em março, durante as quartas de final do Campeonato Paulista, diante do Red Bull Bragantino. O problema tirou ele da partida com o Corinthians pela semifinal da competição.

Ele também acabou desconvocado das partidas contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.