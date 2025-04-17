Fluminense surpreende e vence o Corinthians fora de casa pelo Brasileiro

Jhon Arias selou a vitória do Fluminense sobre o Corinthians na Neo Química Arena Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense venceu mais uma sob o comando de Renato Gaúcho. A vítima da vez foi o Corinthians, que perdeu a segunda partida seguida pelo Campeonato Brasileiro, ao sofrer o revés de 2 a 0 para o Tricolor, nesta quarta-feira (16), em plena Neo Química Arena. Os cariocas priorizaram a defesa e conseguiram ser mais eficientes quando visitaram o ataque do time corintiano.

Quando Renê fez um golaço para abrir o placar, após primeiro tempo morno, Ramón Díaz preferiu colocar mais um atacante e perder as ações do meio de campo. Sem sucesso, o argentino ainda dobrou a aposta, com mais trocas. Foi o Fluminense que voltou ao gol, de pênalti, com Arias.

O Fluminense chegou a nove pontos, se aproximou da liderança agora se prepara para receber o Vitória-BA, no Rio de Janeiro, no domingo (20), às 18h30. Os corintianos encerram a quarta rodada com duas derrotas, um empate e uma vitória. A equipe volta a campo já no sábado (19), novamente na Neo Química Arena, contra o Sport, pela quinta rodada, às 16h (de Brasília). Matheuzinho ficará fora, por ter levado o terceiro cartão amarelo nesta quarta-feira.

O Jogo

Ainda que o Corinthians tenha demonstrado um ímpeto inicial, o jogo logo ficou amarrado. Cada time impunha dificuldade na criação do outro. Sofriam, Carillo, no lado corintiano, e Lima, no lado tricolor, ambos bem marcados. Ainda assim, é possível dizer que o Corinthians teve vantagem no primeiro tempo. A presença ofensiva foi maior, e o time chegou a causar mais perigo à defesa carioca.

O lance que mais atenção veio de um jogador extraclasse, mas não foi suficiente para abrir o placar. Em contra-ataque, raro momento de que a defesa do Fluminense estava desorganizada, Breno Bidon lançou Memphis na esquerda. O holandês poderia partir para o drible contra o marcador, mas preferiu desacelerar o jogo. Ele parou a bola e bateu colocado. O golaço que ele buscou só não aconteceu por brilho, também acima da média, de Fábio, que mandou para escanteio. Romero também chegou a ameaçar os cariocas, com boa jogada individual, mas salva pelo goleiro rival.

Renato Gaúcho voltou do intervalo com Nonato no lugar de Lima. A mudança, com propósito de fechar mais o Fluminense, foi chamariz para o Corinthians, que voltou a trocar passes em busca de espaços. Foram raros os momentos que o Fluminense tentou responder.

Os cariocas prezaram, então, pela eficácia. Quando tinham a bola, tentavam minimizar os erros. Sem construção refinada, Cano cruzou pela direita, mas Félix Torres afastou. Renê, de perna direita e de primeira, encheu o pé para estufar as redes do Matheus Donelli.

O placar tensionou o Corinthians. Ramón Díaz lançou Talles Magno no lugar de Carillo, em busca do empate, mas perdeu poder na criação do meio de campo. Na sequência, ainda ingressaram Hector Hernández, Maycon e Martínez, para priorizar o jogo aéreo.

Erro de estratégia e falta de sorte, já que o venezuelano, em chegada atrasada em Serna, foi flagrado pelo VAR. O pisão em cima da linha fez com que o árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima marcasse pênalti. Arias converteu e ampliou.