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Atropelamento

Com dois gols de Pedro, Flamengo goleia o Juventude no Maracanã

Rubro-Negro não tomou conhecimento da equipe de Caxias do Sul e conquistou a vitória em ritmo de treino

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 23:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2025 às 23:33
Pedro marcou dois gols na goleada do Flamengo sobre o Juventude
Pedro marcou dois gols na goleada do Flamengo sobre o Juventude Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
O Flamengo não tomou conhecimento e atropelou o Juventude por 6 a 0, nesta quarta-feira (16), no Maracanã, em jogo com a marca das suas principais estrelas pela quarta rodada do Brasileirão.
Arrascaeta deu duas assistências e fechou sua noite magistral com um gol no último lance em campo. O uruguaio chegou a quatro tentos no Brasileirão e igualou Vegetti e Pedro Raul na artilharia da competição.
O Flamengo teve 20 minutos avassaladores no primeiro tempo. A equipe abriu 3 a 0 com gols de Erick Pulgar, Plata e Danilo.
Pedro voltou a marcar após sete meses. O atacante, que se recuperou de lesão série recentemente, fechou a conta no Maracanã com gol de cabeça. "Ô lelê, ô lálá, o Pedro vem aí, e o bicho vai pegar", cantaram os torcedores.
Bruno Henrique entrou no segundo tempo. No primeiro jogo após ser indiciado por fraude e estelionato pela Polícia Federal, o camisa 27 entrou aos 34 minutos da etapa final no lugar de Plata e foi ovacionado pela torcida.
A torcida do Flamengo protestou contra o preço dos ingressos e xingou BAP, presidente do clube. "Abaixa o ingresso" e "Ei, BAP, vai tomar no cu", foram os gritos entoados ainda no primeiro tempo.
O Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão. O time chegou aos 10 pontos, empata com o Palmeiras em número de vitórias (3), mas passa à frente no saldo de gols (9 a 4). O Juventude aparece na sétima colocação, com seis.
O Flamengo volta a campo no sábado, quando enfrenta o Vasco, às 18h30 (de Brasília), como visitante. O Juventude joga no domingo contra o Mirassol, em casa, às 11h. Os dois jogos são válidos pela quinta rodada do Brasileirão.

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